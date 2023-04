Insularità: relazioni e interventi sulla “Digital library” 

«Tutto il materiale raccolto finirà nell’Insularità in Costituzione Digital Library, tutto materiale accessibile affinché la politica faccia le cose necessarie. Non è che stiamo facendo un percorso teorico. Stiamo facendo un percorso molto pragmatico, proprio concreto, le cui soluzioni sono state dette. Ora sta alla politica attuarle». Non ci gira attorno la presidente del comitato “Insularità in Costituzione”, Maria Antonietta Mongiu, che traccia una sintesi della due giorni di confronto sul tema del “Distretto giudiziario insulare” che ha visto impegnati all’Unione Sarda alti magistrati, dirigenti degli uffici giudiziari sardi ed esponenti del mondo universitario, dell’associazionismo e della società civile.

«Abbiamo fatto un’azione di ricercazione», chiarisce, «entrando nelle pratiche che interessano sia la magistratura che gli altri soggetti che hanno a che fare nel ciclo che va dai tribunali agli istituti penitenziari. Andare verso un Distretto penitenziario insulare significa ripensare totalmente la distribuzione delle carceri, con anche la loro ristrutturazione interna. La detenzione deve essere un fatto di rieducazione, le colonie agricole possono essere un orizzonte, e ci può essere anche un polo formativo. Credo che abbiamo iniziato un percorso per cui l’insularità è davvero l’autocoscienza delle potenzialità che la nostra Isola ha che non ha del tutto agite».

Tutto il materiale e gli interventi del convegno, dunque, saranno caricati nella piattaforma online e resteranno a disposizione di tutti. «Noi facciamo quello che fa una comunità educante adulta», conclude Mongiu, «noi forniamo i materiali, ma è la politica che deve fare».

