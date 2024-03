Insularità, niente alla Sardegna: la Corte decide 

C’è attesa per il prossimo pronunciamento della Corte Costituzionale chiamata a decidere su un ricorso promosso dalla Giunta Solinas sulla legge di stabilità approvata dal Governo Meloni per l’esiguità degli stanziamenti a favore della Sardegna. In particolare, il contenzioso verte sull’articolo che stanzia cinque milioni nel 2023 e quindici nel 2024 per «interventi a favore della mobilità dei residenti in Sardegna e Sicilia». Secondo la Regione, che ha già utilizzato parte dei finanziamenti, lo stanziamento sarebbe insufficiente soprattutto sulla base di quanto prevede il principio di insularità inserito in Costituzione. La Consulta si riunirà in udienza domani.

Intanto, Gaetano Armao, già vicepresidente della Regione siciliana, a proposito delle ricadute dopo l’inserimento dell’insularità nella Carta definisce «di rilievo abbastanza limitato i risultati finora raggiunti. Unica eccezione: le risorse destinate al ponte sullo Stretto».

RIPRODUZIONE RISERVATA