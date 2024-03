Insularità negata, tra un mese la decisione sul ricorso 

Dopo il riconoscimento costituzionale, si attendono i fatti sull’Insularità. E proprio davanti alla Corte costituzionale ieri a Roma, si è tenuta l’udienza sul ricorso della Sardegna contro la legge di bilancio dello Stato per il 2023, per vedersi riconosciuto idonee misure di riequilibrio degllo svantaggio geografico.

Un’iniziativa intrapresa dalla Giunta regionale sarda. La Sicilia, che non aveva presentato ricorso, era rappresentata dall’associazione “Per l’Insularità”, la cui “opinio amicus curiae”, formulata dal docente palermitano Gaetano Armao, è stata ammessa dal giudice relatore, l’ex presidente della Corte dei Conti Angelo Buscema. La sentenza della Consulta è attesa per la metà di aprile.

Tra i temi dibattuti in udienza, e sostenuti per conto della Regione Sardegna dagli avvocati Massimo Luciani e Sonia Sau, c’era la previsione, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi dell'insularità, di un fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per al Sardegna. Nella legge impugnata però la dotazione era di soli 5 milioni per il 2023 e 15 a decorrere dal 2024. La previsione sancisce che il fondo è destinato a finanziare interventi per la mobilità dei cittadini residenti nelle due isole. Con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabiliti modalità e criteri per l'utilizzo del fondo. Anche nell’udienza di ieri è stata denunciata la mancata previsione che modalità e criteri siano stabiliti “previa intesa con le Regioni interessate” o, almeno, “sentite le Regioni interessate”. Inoltre è stata ribadita l’insufficienza dello stanziamento e utilizzazione delle somme stabilite secondo criteri e modalità determinati senza il consenso delle Regioni interessate. Si parla anche di violazione della competenza legislativa primaria della Regione su “turismo e industria alberghiera” nonché della competenza devoluta sulla continuità territoriale. Tra venti giorni, un mese al massimo, la sentenza.

