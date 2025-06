Insularità, l’assessora Manca in commissione bicamerale 

Continuità aerea e attuazione dello Statuto. Questi i due fronti caldi della settimana che vedranno al lavoro, nel primo caso, l’assessora ai Trasporti Barbara Manca che sarà ascoltata nella commissione bicamerale sull’Insularità, ne secondo, l’Aula del Consiglio regionale dove saranno discusse una serie di mozioni, tra le quali quella di Umberto Ticca (Riformatori) sull’urgenza di adottare le norme di attuazione.

L’audizione in videoconferenza dell’assessora è in programma dopodomani nella seduta in programma dalle 8.45. Sul tavolo, tra le altre cose, il nuovo bando per la copertura dei voli agevolati da e per la Sardegna. Nei giorni scorsi, Regione, ministero dei Trasporti e rappresentanti della Commissione Europea si sono confrontati a Roma per definire regole e parametri della gara pubblica. In pratica, la Regione e il ministero hanno illustrato lo schema della nuova continuità alla Commissione. Che, nelle prossime settimane invierà una nota a Cagliari e Roma con le proprie valutazioni. Ovvero, il via libera o meno a un sistema che punta a migliorare la qualità del servizio offerto ai viaggiatori, garantendo un aumento dei posti disponibili e delle frequenze, una maggiore certezza negli spostamenti e, laddove possibile, una riduzione delle tariffe.

Quanto alle norme di attuazione, la mozione di Ticca parte dal presupposto che dal 1948 a oggi la Sardegna ne ha viste approvate appena 32, di cui solo 8 negli ultimi vent’anni. Ci sono regioni come il Trentino Alto Adige che in 76 anni sono riuscite a ottenerne quasi duecento. (ro. mu.)

