“Insularità in Costituzione”, incontro con il comitato 

Tema al centro del dibattito regionale quello della speculazione energetica. Sono ormai sempre più i territori pronti alle barricate per frenare l’avanzare dell’installazione di pale eoliche e non solo. E intanto il comitato scientifico “Insularità in Costituzione” sta lavorando ad una norma di salvaguardia dalla speculazione energetica.

Se ne parlerà venerdì, alle 18, alla Torre aragonese di Ghilarza nel corso di un incontro pubblico organizzato dalla libreria Chiara & Stefy in collaborazione con il Comune. I lavori saranno presieduti dai componenti del comitato scientifico “Insularità in Costituzione”. Per l’occasione interverranno Maria Antonietta Mongiu, Gian Valerio Sanna, Giuseppe Biggio, Rita Dedola, Giuseppe Pulina e Gian Domenico Pintus. «È un argomento di cui soprattutto ultimamente si sta parlando tanto e quando mi è capitata l’opportunità di poter ospitare a Ghilarza il Comitato scientifico ho deciso di mettermi in contatto con il Comune dal momento che il paese è il punto di riferimento per il Guilcier - spiega Bachisio Medde, titolare della libreria – Il Comitato sta lavorando ad una proposta di norma di salvaguardia dalla speculazione energetica e a me interessava dare alla cittadinanza un’informazione tecnico-scientifica sul tema dell’energia rinnovabile e sulla speculazione energetica. Questa è sicuramente una buona occasione per capire meglio la situazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA