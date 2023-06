«Insularità, il tempo è scaduto: servono provvedimenti concreti» 

«Ci sono le risorse, grandissime risorse, con il paradosso però che non possiamo spenderle legittimamente perché spesso», ha proseguito il presidente, «si incorre nella violazione di norme sugli aiuti di Stato e sulla concorrenza che finiscono per sterilizzare le politiche, gli stanziamenti, quindi la possibilità di affermare una uguaglianza sostanziale in termini di opportunità. Non chiediamo privilegi come Isola. Chiediamo semplicemente di essere rimessi al pari del resto del territorio di terraferma, del resto dei cittadini europei, per poter competere nel pieno delle nostre potenzialità».

Il governatore Christian Solinas lancia l’allarme: c’è il rischio che «l’affermazione di principio non abbia conseguenti e coerenti applicazioni pratiche». L’occasione per rilanciare il cammino verso l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione è il forum organizzato dall’Università di Cagliari insieme all’Eurispes, che ha messo a confronto sul tema gli esperti di Sardegna e Sicilia.

Il tempo della mobilitazione è finito, ora servono provvedimenti concreti per radicare il principio di insularità nei vari campi d’azione: dai trasporti all’energia, fino al fisco e alla giustizia. Sulla necessità di dare un’accelerata sono tutti d’accordo. Politici, docenti universitari, esponenti del mondo della cultura.

Il governatore Christian Solinas lancia l’allarme: c’è il rischio che «l’affermazione di principio non abbia conseguenti e coerenti applicazioni pratiche». L’occasione per rilanciare il cammino verso l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione è il forum organizzato dall’Università di Cagliari insieme all’Eurispes, che ha messo a confronto sul tema gli esperti di Sardegna e Sicilia.

Il discorso

Discorso condiviso dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu: «Bisogna dare concretezza all’insularità. E far capire a tutti quali sono i vantaggi».

Autocoscienza

Ma l’uguaglianza si ottiene rifiutando logiche risarcitorie. «L’insularità non è uno sconto sui biglietti aerei, è un’autocoscienza», taglia corto Maria Antonietta Mongiu, presidente del comitato tecnico scientifico per l’insularità in Costituzione, che ieri ha moderato la tavola rotonda sulla dimensione culturale, economica e sociale del principio. Una parte del «percorso» è già conclusa: «Quando sento parlare della necessità di mobilitazione mi sembra di essere tornata indietro. La mobilitazione c’è già stata. Ora siamo più avanti: nelle scorse settimane abbiamo presentato un progetto per la realizzazione di un distretto giudiziario insulare».

I ritardi

Michele Cossa, presidente della Commissione speciale del consiglio regionale, punta il dito verso Roma: «I primi mesi di attuazione del principio di insularità non sono stati esaltanti. Nessuno dei provvedimenti importanti adottati da questo Governo ha tenuto nel minimo conto il tema: quello che si registra fino ad oggi non è ostilità, ma piuttosto indifferenza». Da qui l’affondo: «Ritengo impossibile parlare di autonomia differenziata se non si creano prima di tutto i presupposti perché anche le isole possano essere protagoniste e non spettatrici passive, o peggio vittime, di un modello costituzionale tarato sulle regioni più sviluppate d’Italia».

I numeri

Quando costa l’insularità? L’istituto Bruno Leoni ha stimato almeno 9 miliardi di euro di spese aggiuntive per la vita in Sardegna e 10 miliardi per la Sicilia rispetto al resto d’Italia. «Serve una discussione comune, senza steccati. È una questione nazionale, che negli anni purtroppo non è diventata coscienza nazionale. Nella percezione culturale degli italiani non ci sono le isole, l’Italia per tutti è una Penisola», ha detto Aldo Berlinguer, docente universitario e presidente dell’osservatorio Eurispes sull’insularità. Le priorità? «Servono norme su trasporti e fiscalità differenziata».

Per il rettore dell’università di Cagliari Francesco Mola, «è una partita da affrontare a vari livelli. L’insularità è un limite ma anche un’opportunità, e non deve essere trattata con un atteggiamento esclusivamente risarcitorio. E deve essere previsto qualcosa di permanente a livello parlamentare, perché quello che viene pattuito oggi potrebbe non essere adatto domani».

