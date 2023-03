Insularità, gli enti locali: «Chance trasversale per i settori produttivi» 

«L’insularità è trasversale a tutti i settori produttivi e noi enti locali da subito ci siamo mobilitati con i nostri consigli comunali nella battaglia per l’inserimento del riconoscimento di questo principio in Costituzione». Paola Secci, presidente del Consiglio delle Autonomie locali e sindaca di Sestu, ha aperto così i lavori della Commissione istruttoria sull’insularità del Consiglio che riunisce tutti i Comuni isolani, rivendicando il ruolo delle amministrazioni più vicine ai cittadini. L’organo presieduto dal sindaco di Alà dei Sardi, Francesco Ledda, si è confrontato con Michele Cossa, consigliere regionale dei Riformatori e presidente della Commissione speciale per il riconoscimento dell’insularità.

Cossa, da sempre impegnato sul fronte delle riforme istituzionali, ha specificato che la modifica della legge fondamentale della Repubblica non deve autorizzare una nuova stagione di mere richieste. Occorrerà invece una strategia per rinforzare l’autonomia: «L’approccio petulante non funziona. Il principio di insularità inserito in Costituzione costituisce una blindatura e la nostra specialità ora non può più essere messa in discussione ma dobbiamo mantenere alta l’attenzione. Con il sesto comma dell’articolo 119 della Costituzione non ci sono più solo il nord e il sud ma anche le Isole». Il consigliere regionale ha ricordato come il nuovo principio possa contribuire a rafforzare le prerogative dell’Isola: «Siamo l’unica regione senza il metano ma nelle bollette paghiamo l’infrastrutturazione di cui non beneficiamo. Dobbiamo diventare brand per attrarre nuovi investimenti».

