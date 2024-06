Insularità, energia e infrastrutture: «Decide l’Europa»  

Trasporti, insularità, infrastrutture, ma anche agricoltura, energia e ricerca. I temi che la Sardegna affida in “esclusiva” all’Europa sono più o meno questi. Ma c’è un grande punto interrogativo: se non saranno eletti rappresentanti sardi, chi si batterà in difesa delle ragioni dell’Isola? A sollevare ancora una volta il caso è l’Anci, l’associazione dei Comuni.

«Il collegio sardo»

«Eleggere un eurodeputato in Sardegna sta alla base di qualunque rivendicazione», dice la presidente dell’Anci regionale Daniela Falconi. «È inutile elencare i problemi dell’Isola, se il primo è non avere il collegio unico, ma assieme alla Sicilia, che numericamente ci sovrasta. Bisogna condurre una battaglia di popolo: oggi tutto passa dall’Europa, non essere presenti dove si decide è un limite». Parte dalla continuità territoriale delle persone e delle merci, «elemento di competitività del sistema economico», il ragionamento del segretario della Cgil sarda Fausto Durante. Il tema centrale è l'insularità: «Riconosciuta in Costituzione, è una rivendicazione che va gestita a livello Ue. Spero che siano eletti anche sardi nella compagine della delegazione italiana all’Europarlamento, perché questi 5 anni di assenza si sono fatti sentire in negativo. La Sardegna, sulla questione dell'insularità, non può limitarsi ad avere con il Comitato delle Regioni un rapporto diplomatico, fatto di una partecipazione episodica alle iniziative che vengono organizzate a Bruxelles una tantum».

«Stop ai populismi»

Le questioni aperte sono anche altre: «L’Isola non ha bisogno che l’Ue ritorni a politiche di austerità e di disciplina ossessiva sui parametri di bilancio», aggiunge Durante. «Anche nell’interesse della Sardegna, deve essere fermata sul nascere l’avanzata dei populismi, che rischiano di distruggere il sogno europeo per farci tornare alle piccole patrie: per l’Isola sarebbero un male atroce».

Ricerca

Pier Luigi Ledda, leader della Cisl regionale, va ancora oltre.«Occorre realizzare un rapporto più stretto tra la Sardegna, le politiche europee e i rapporti euro-mediterranei: in questo contesto, la questione dell’insularità deve rimanere uno dei possibili argomenti per mantenere la Sardegna all’interno delle politiche di sostegno alle aree deboli e periferiche dell’Unione europea», osserva Ledda. «Altro tema importante per la nostra Isola è l’Einstein Telescope e la possibilità che sia realizzato a Lula. Ultimo punto, fondamentale», conclude il segretario della Cisl, «è la continuità territoriale, la questione sarda di oggi». Secondo la Cna, per voce del segretario Francesco Porcu, tra le questioni che riguardano da vicino la Sardegna c’è la transizione ecologica.

Transizione ecologica

«È una partita che si giocherà in Europa», argomenta, «anche perché, se a decidere fossero stati i singoli Stati, ci saremmo trovati davanti a condizioni diverse. Ad esempio, l’Italia è un Paese ad alto debito e non ha capacità fiscale come Germania e altri Paesi del Nord Europa. In ogni caso gli Stati nazionali europei non sono in grado di vincere questa sfida rispetto alle già ingenti risorse che da una parte la Cina, ma anche gli Stati Uniti, stanno mettendo in campo».

Agricoltura

Infine, la voce delle campagne: «Una rivisitazione della Pac, la politica agricola comune» che vada nella direzione degli allevatori e degli agricoltori «e non dei burocrati, che spesso complicano la vita a chi lavora nei campi», è la speranza del presidente di Coldiretti Battista Cualbu. «C’è poi la battaglia contro il cibo sintetico: sosteniamo da sempre che, prima di immetterlo sul mercato, siano necessarie le sperimentazioni. Noi siamo per i prodotti genuini e realizzati come vuole la tradizione. L’ultima questione è quella della reciprocità», chiude Cualbu. «I prodotti sardi in Europa giocano la partita della qualità. I controlli, però, devono essere uguali per tutti, ovunque e a tutti i livelli».

RIPRODUZIONE RISERVATA