«Insularità, è il momento di attuare la Costituzione» 

Uno sguardo a 360 gradi sull’insularità, tra problemi e prospettive. Questo il tema dell’evento ospitato ieri al municipio di Selargius, dove Mario Segni, Michele Cossa, Roberto Deriu e Antonella Zedda hanno discusso su come dare applicazione al principio di insularità e realizzare le azioni strutturali di cui la Sardegna ha bisogno.

La serata è iniziata con la presentazione del libro “Insularità. Luci e ombre di una conquista”, di Gherardo Gherardini, in cui si racconta il cammino che ha portato, nel 2022, all’inserimento nell’articolo 119 della Costituzione del principio. «È stata una grande conquista, anche insperata, ma ora bisogna passare alla seconda fase: la Costituzione va attuata, e questa parte forse è ancora più difficile», spiega Segni. «Il tema numero uno è quello dei trasporti. La conformazione dell’Isola è un freno, ma i freni vanno superati».

In prima linea nella battaglia per la modifica dell’articolo 119 ci sono stati i Riformatori, tra cui Michele Cossa, già presidente della commissione speciale per il riconoscimento del principio di insularità e di recente candidato al parlamento europeo. «L’Europa è il luogo dove si decide la maggioranza della normazione che si applica in Italia. Non avere una rappresentanza pesa, perché non si possono portare le istanze del territorio», afferma. «Da decenni siamo in fondo alle classifiche europee per la competitività: ci sviluppiamo più lentamente e dobbiamo inseguire gli altri».

Oltre ai problemi, il focus è ricaduto anche sulle opportunità. «I limiti geografici accomunano popoli diversi ma associati dal fatto di essere la frontiera sud del Mediterraneo, un grande spazio di 14 milioni di persone che può diventare un soggetto politico», dichiara Roberto Deriu, capogruppo del Pd in consiglio regionale.

«La legge sull’autonomia differenziata impone a governo e regioni di individuare i lep che, grazie a un mio emendamento saranno regolati sul fattore insularità», aggiunge la senatrice Antonella Zedda, vicepresidente della commissione bicamerale per l’insularità. «Per avere un determinato tipo di scuola, sanità, trasporti, il fattore insulare verrà tenuto in considerazione e questa è una grandissima vittoria».

RIPRODUZIONE RISERVATA