Insularità, decolla la Bicamerale «Passo avanti per Sardegna e Sicilia» 

«È motivo di grande orgoglio per me e il mio partito la nomina a presidente della Commissione bicamerale sull’insularità, che avrà il compito di ridurre il gap cronico delle nostre Isole – Sardegna, Sicilia e isole minori – rispetto alla terraferma». Così il deputato messinese di Forza Italia Tommaso Calderone, scelto dalla maggioranza per guidare l’organismo che dovrà operare dall’interno, a ogni livello sul piano normativo, per contrastare gli handicap che subiscono i cittadini delle terre circondate dal mare. Vicepresidenti sono i sardi Antonella Zedda, senatrice di Fratelli d’Italia, e Silvio Lai, deputato del Pd.

L’incarico

Calderone, avvocato cassazionista, capogruppo azzurro in commissione Giustizia, spiega che «garantirà il massimo impegno fin da subito per affrontare le problematiche delle nostre Isole, che hanno loro pieno riconoscimento nella nostra Costituzione», grazie alla modifica dell’articolo 119 che adesso recita: “La Repubblica riconosce le peculiarità delle Isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità”. Principio importantissimo, certo, al quale ora devono seguire atti concreti. E al primissimo posto tra i temi da affrontare c’è chiaramente la “questione trasporti”, una continuità troppo spesso negata che emargina i cittadini e non garantisce pari opportunità con gli italiani delle altre regioni.

La Commissione, che si avvia a lavorare con forte ritardo, sarà composta da dieci deputati e dieci senatori indicati dai presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama, e nella prima seduta di ieri ha nominato anche i due segretari, Antonino Germanà (Lega) e Alessandra Todde (M5S).

Il ruolo strategico

Dice il presidente di FI alla Camera Paolo Barelli: «Forza Italia ha sempre rivolto una particolare attenzione alle Isole, che rivestono un ruolo strategico nel Mediterraneo, sia sotto il profilo economico che geopolitico. La Commissione mira a valorizzarne lo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale, ad assecondare le peculiarità del territorio e a sostenerlo in alcuni passaggi difficili come le gravissime avversità climatiche di questi giorni».

Il deputato e coordinatore di Forza Italia-Sardegna Ugo Cappellacci avverte che «ora si entra nella fase operativa della traduzione in atti concreti di quella riforma costituzionale che riconosce la condizione insulare, nata da un’iniziativa popolare, portata avanti con grande impegno dal comitato promotore. Lavoriamo insieme per un obiettivo comune: la libertà di ogni cittadino isolano di poter programmare e realizzare la propria vita».

La sfida

Dice Silvio Lai: «Ci sono voluti sette mesi, ma finalmente può partire una sfida che riguarda le due maggiori isole europee, Sicilia e Sardegna. 7,7 milioni di abitanti su 12 milioni complessivi che abitano nelle isole in Europa dopo la Brexit. È l’occasione per impegnare l’Italia in una nuova visione europea delle isole, a cui servono non solo risorse e programmi dedicati, ma anche regole differenti e modelli innovativi di autogoverno. Allo stesso tempo è una sfida interna al Paese, a guardare alle disuguaglianze di opportunità nei territori, e alla necessità di unire e rendere coeso il Paese, nella cooperazione e non nella competizione tra Regioni».

Il trasporto aereo

La senatrice siciliana Dafne Musolino spiega che «bisogna recuperare il tempo perduto, perché la Commissione sta partendo in ritardo: approveremo il regolamento per il funzionamento e poi inizieremo a lavorare: la priorità è il trasporto aereo, mai come ora estremamente fragile – penso all’aeroporto di Catania bloccato e alla chiusura per mezza giornata di quello di Palermo, situazioni che hanno completamente paralizzato la Sicilia a causa di una gestione approssimativa del sistema – e minacciato da tentativi di privatizzazione degli scali. Per le Isole i collegamenti sono un servizio pubblico essenziale per il quale lo Stato si deve impegnare, oppure qualcuno vuole perseguire assurde finalità di profitto?».

Autonomia differenziata

Un altro tema – prosegue – è l’autonomia differenziata: «Il fatto che l’insularità sia stata inserita nella legge Calderoli dimostra che il Governo conferma la sua visione centralistica, che vuole continuare a decidere di indirizzare le risorse alle regioni considerate “più virtuose”, anche quelle del Fondo di coesione. Insomma, a queste condizioni, il Nord sarà sempre privilegiato mentre il Sud e le Isole continueranno a essere tagliate fuori dalla politiche di sviluppo».

