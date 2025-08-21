«Insularità, basta proclami: si apra la vertenza Sardegna» 

Anche Luca Zaia, governatore del Veneto, consiglia alla Sardegna di bussare alle porte dello Stato per chiedere le compensazioni dell’Insularità. Ma se la Sicilia avrà il suo ponte, che permetterà di superare lo Stretto in agilità, i sardi vorrebbero avere quanto meno più navi e aerei.

In Parlamento

Invita alla fiducia Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti: «Il Governo Meloni non si è dimenticato della Sardegna, ma sta portando avanti una trattativa con l’Europa per farci godere gli stessi diritti di cui godono le isole extraperiferiche d’Europa, non solo sui trasporti, ma anche sulla fiscalità e sul traffico delle merci tra l’Africa e l’Europa, in modo da porci come riferimento». Non basta: «Assieme al ministro Musumeci stiamo lavorando anche sulla Sanità e, più in generale, sulle esigenze che comporta vivere in un’Isola». Polemico il deputato Dem Silvio Lai: «Il Ponte sullo Stretto è un’opera a campata unica che non ha precedenti, tanto che non sono mai stati resi noti studi trasparenti che ne dimostrino la reale fattibilità. È un’opera costosissima che non si giustifica né sul piano dei costi-benefici né su quello delle priorità per la Sicilia», spiega. «Detto questo, se Salvini arriva a giustificare il Ponte come superamento dei costi dell’insularità per la Sicilia, allora il Governo e le forze politiche che lo sostengono – comprese quelle sarde che oggi tirano in ballo il ruolo della Regione – dicano con chiarezza come intendono affrontare lo stesso problema per la Sardegna. Per ora non fanno altro che giustificare le disattenzioni palesi del Governo Meloni verso i sardi, dimenticando che l’Insularità è un principio costituzionale che va tradotto in azioni concrete su collegamenti, tariffe e qualità dei trasporti, e compensazioni infrastrutturali ed economiche. Il resto sono chiacchiere».

La Cgil

Quindi i sindacati. Così la Cgil, che invita ad aprire una “vertenza Sardegna”: «Da circa due anni, dopo una serie di audizioni presso la commissione parlamentare sull’Insularità, la Cgil della Sardegna chiede che siano quadruplicati gli stanziamenti regionali e nazionali sulla continuità territoriale tra la Sardegna e il Continente e sulla dotazione infrastrutturale viaria e ferroviaria all’interno dell’Isola», afferma il segretario regionale Pietro Durante. «A chi chiede dove prendere le risorse rispondiamo che basterebbe cancellare il progetto sbagliato e non condiviso del ponte sullo Stretto e utilizzare quelle risorse per concentrarsi sull’ammodernamento di strade, viadotti, ponti e ferrovie in tutte le regioni meridionali e insulari. Nei giorni scorsi abbiamo assistito, spesso con indignazione, alla campagna pubblicitaria di Ferrovie dello Stato, all’insegna dello slogan “l’emozione di essere italiani”. Al gruppo Fs diciamo che in Sardegna non si prova alcuna emozione a viaggiare in treno, che i disservizi sono all’ordine del giorno, che i treni sono lenti, che D. H. Lawrence nel 1921 viaggiava a velocità più elevate sui contrafforti del Gennargentu rispetto ad oggi, e una città importante per la Sardegna come Nuoro non esiste per Fs. Al Governo nazionale diciamo che la Sardegna merita rispetto e una attenzione molto più grande di quanto le grandi aziende statali (Fs, Enel, Eni, ad esempio) stanno mostrando per i problemi dello sviluppo economico e industriale. La Cgil è pronta ad avviare una grande “vertenza Sardegna” nei confronti dello Stato, per l’insieme di queste questioni».

La Cisl

Quindi la Cisl. Per il segretario regionale Pier Luigi Ledda, serve un patto con l’Italia e con l’Europa: «Dopo anni di battaglie, è stata finalmente riconosciuta in Costituzione, ma la norma, da sola, non basta. Serve una traduzione concreta, che significhi compensazione dei costi aggiuntivi di trasporto e servizi, parità di accesso a sanità e istruzione, opportunità vere per lavoro e imprese. Anche qui il ruolo delle parti sociali – in primo luogo Cgil, e Uil – è decisivo: vigilare, proporre, contrattare affinché l’insularità non resti un enunciato ma si traduca in strumenti reali per la competitività delle imprese e per la qualità della vita dei cittadini. Non è un privilegio, ma il riconoscimento di una condizione strutturale che pesa ogni giorno su cittadini e lavoratori sardi. Oggi», argomenta il segretario Ledda, «la Sardegna ha bisogno di un nuovo patto con l’Italia e con l’Europa. L’autonomia speciale non deve essere guardata come un archivio di diritti acquisiti, ma come un cantiere aperto: capacità di autogoverno, responsabilità nella spesa, partecipazione ai grandi programmi europei. Allo stesso tempo, la Regione deve costruire un rapporto nuovo con il suo territorio, mettendo al centro i cittadini, le forze sociali che rappresentano lavoro e impresa».

