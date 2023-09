Insularità, 166 milioni dallo Stato mai spesi 

Prima di parificare il bilancio i giudici contabili hanno toccato un nervo scoperto. A compensazione degli svantaggi legati alla condizione di insularità, la Sardegna ha ricevuto dallo Stato 66,6 milioni di euro per il 2021 e 100 milioni a decorrere dal 2022. Quote che «risultano interamente accertate e riscosse, ma», ha sottolineato il procuratore Bruno Tridico nella requisitoria, «prive dell’indicazione degli specifici interventi da realizzare». Cioè, tra i quasi tre miliardi di euro nelle casse della Regione, ci sono anche 166 milioni finalizzati a colmare il gap. Certamente un primo risultato, dopo che l’insularità è diventato principio costituzionale, ma di cui la Sardegna non ha saputo approfittare.

Da parte sua, la Regione ha sempre rivendicato la scelta di definire puntualmente il pacchetto di interventi per il riequilibrio dei divari solo all’esito dei lavori del tavolo ad hoc previsto nell’accordo sulle entrate firmato dal presidente Solinas con l’allora ministro degli Affari regionali Boccia. Quel tavolo si è riunito appena tre volte, l’ultima il 15 marzo 2022. E non per colpa della Regione.

Troppi rinvii

Ma, sostiene Tridico, attendere gli esiti di questo tavolo, «equivale a rinviare sine die l’individuazione, in concreto, degli interventi da attuare con tali risorse». D’altra parte, aggiunge, «l’insularità non è un pretesto per rivendicare astratte compensazioni economiche, ma una reale ed obiettiva situazione di disagio. Ritenere, come asserisce la Regione, che tali risorse possano essere assegnate a bilancio senza indicazione di una specifica destinazione significa sostanzialmente non agevolare gli spostamenti di persone e merci». La strategia messa in campo dalla Regione, insomma, non può portare a nessun passo in avanti.

«Le decisioni vanno prese in sede politica ed è questo il momento di agire perché lo Stato sta preparando il suo bilancio, dobbiamo inserirci con forza in questa discussione», ha detto a Videolina il presidente della commissione speciale per l’insularità Michele Cossa (Riformatori), «lo Stato fino ad ora ha agito come se la norma non esistesse, spetta a noi far suonare la sveglia su un tema che non è solo sardo, ma della comunità nazionale». Per Roberto Li Gioi (M5S) «i sardi non possono permettersi di vedere vanificata una battaglia fondamentale a causa dell’immobilismo di una Giunta regionale completamente allo sbando».

Verifica urgente

Ora, secondo il capogruppo dell’Alleanza Rossoverde e membro della commissione Eugenio Lai, «la Sardegna diventa un caso nazionale con la Giunta che certifica il proprio fallimento: tre miliardi di euro non spesi di cui 166 milioni per l’insularità. Tutto ciò a danno dei sardi».

Alessandra Zedda, consigliera di Forza Italia ed ex vicepresidente della Giunta annuncia la richiesta di una verifica urgente in maggioranza: «L’insularità in Costituzione è fondamentale, ma molto più importanti sono le leggi di attuazione. Dobbiamo imprimere un’accelerata al fine di impegnare e spendere i soldi destinati ai sardi». (ro. mu.)

