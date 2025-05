Insulae Lab produce e va a casa di Manuel Agnelli 

Anche in questo 2025, un vivace mosaico delle isole mediterranee e delle rispettive culture prende forma in Sardegna, grazie a Insulae Lab: la creatura di Paolo Fresu festeggia infatti il quarto anno di attività, dopo un acclamato triennio di incontri fra le arti e tanta musica. Proprio ieri, in conferenza alla Fondazione Sardegna a Cagliari, il musicista berchiddese ha inaugurato l’apertura di questa nuova stagione che vede un accordo anche con il club milanese Germi di Manuel Agnelli.

La fotografia

«Quando siamo partiti, non sapevamo minimamente dove si andava», ha raccontato Fresu. «Il Centro di produzione di Berchidda compie un grande passo in avanti nella programmazione culturale italiana, scattando una fotografia della creatività sarda e mediterranea. Ho visto come in Francia ci sia un’ampia tutela dei lavoratori dello spettacolo, non intermittente: in tal senso i Centri di produzione diventano una grande possibilità per il sostentamento dell’arte, sia economico che creativo. Daremo ancora voce ai sogni degli artisti, che per una settimana saranno ospiti a Berchidda, mettendo insieme sensibilità da ogni angolo del Mediterraneo. Insulae Lab è un laboratorio di produzione culturale, in cui linguaggi diversi si fondono sul territorio locale, per poi andare altrove a raccontarsi».

Kiev e non solo

Quella di Fresu, che lo scorso aprile ha visitato una Kiev sotto i bombardamenti russi con il l progetto “Sketches of Island”, non è stata l’unica voce sul palco: anche Mattea Lissia, managing director del Centro di produzione, ha condiviso numeri decisamente positivi dal triennio precedente. «Inizia un secondo ciclo del progetto Insulae Lab e siamo contenti di poterci ritrovare qui con media, istituzioni, artiste e artisti, per guardarci negli occhi e raccontare il futuro prossimo». Quanto alle cifre, Insulae Lab può contare trenta produzioni originali, oltre duecento eventi e attività dentro e fuori l’Italia, e ben cinquantadue repliche eseguite nel 2024.

Protagonisti

Oltre a Fresu e Lissia, hanno preso poi la parola numerosi ospiti presenti, portavoce di ciascuna delle realtà che offrono oggi il loro sostegno forte il supporto del comune di Berchidda, presente con l’assessora alla cultura Alice Berria, che ha commentato: «Con Insulae Lab ampliamo l’offerta musicale, oltre la splendida settimana di Time in Jazz. Un valore aggiunto per la comunità, e un’occasione di vivere con la musica». Tra gli altri a intervenire Michela Morelli, vicepresidente della Fondazione Sardegna, Gian Luigi Sotgia per l’assessorato Regionale Programmazione e Bilancio, Giulia Moroni per Fuori Margine, e Ottavio Cervi per l’Archivio Mario Cervi.La platea ha ospitato anche alcuni dei nomi coinvolti, come Flavio Soriga e Gianluca Pischedda: il duo scrittore-violoncellista, oltre ad aver firmato un’anteprima della rassegna con lo spettacolo “Sa Casara” lo scorso 6 aprile, è pure al centro della produzione “La Storia siamo noi - Voci, suoni e appunti di Sardegna”. Oggi invece doppio appuntamento con “Un anno sull'Altipiano. In guerra qualche volta abbiamo anche cantato”, inedita collaborazione tra il jazzista Pietro Lussu (nipote di Emilio) e l’attore Felice Montervino, presentata prima in Consiglio Regionale alle 10.30, poi al Teatro Carmen Melis di Cagliari alle 21. Il 2025 riserva anche due grandi novità nella programmazione: “Germi’n’Jazz”, che presenterà quattro opere originali del Centro nel club milanese Germi di Manuel Agnelli, e “T-Jazz”, tre appuntamenti in autunno sul Rooftop del T Hotel di Cagliari.

