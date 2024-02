«Insufficienti le rastrelliere per le bici» 

In città sono una decina le rastrelliere per le bici, fuori dai palazzi del Comune in via San Lorenzo e piazza Maria Vergine e in qualche area verde, come il parco dell’ex cimitero.

Troppo poche, secondo Fiab Cagliari: «Ce ne vorrebbero di più per incentivare maggiormente l'uso delle bici in una città con un centro storico compatto e strade strette totalmente pianeggianti», dice il presidente dell’associazione Virgilio Scanu, «Monserrato è ideale per la mobilità ciclistica e ha una storia ciclistica rilevante. Bisogna solo riscoprire questa tradizione e rivitalizzarla». Chi va in bici concorda. «Vanno messe in tutto il territorio, anche in periferia, non tutti possono tenere la bici in casa», dice Dario Collu, abitante di piazza Perù. La pensa così anche Irene Taddei, residente in via Zuddas: «Metterne di più scoraggerebbe la gente a lasciare le bici legate ai pali».

