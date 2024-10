«Installiamo l’Anguilla di Marte» 

La testa dell’Anguilla di Marte ci sarà. O meglio, i soldi per terminare l’opera e installarla dietro il Comune di Santa Giusta finalmente arriveranno. Si chiude una vicenda nata a pochi metri dalla laguna, dove è presente il basamento realizzato dall’amministrazione due anni fa con una spesa di 35mila euro, che aspetta ancora l’installazione dell’opera realizzata dal fabbro Stefano Piga e ideata dall’artista Salvatore Garau. Una storia che si trascinava da tempo e che sembra destinata a concludersi grazie a un intervento della Fondazione di Sardegna.

Terzo contributo

L'Ente ha deciso di finanziare ulteriori trentamila euro, dopo averne già sborsato 45mila. Ma, giustamente, nella lettera inviata al sindaco la Fondazione di Sardegna puntualizza alcuni aspetti “inusuali”.

«Non senza molta riluttanza e allo scopo di concludere una poco simpatica vicenda - si legge - il Cda della Fondazione di Sardegna delibererà un ulteriore finanziamento per la realizzazione di un'opera il cui costo, rispetto alle previsioni, è lievitato sia per originali valutazioni dell'artista, sia per l’aumento del costo dei materiali. Ottantamila euro sono davvero tanti per i parametri e la modalità in uso in Fondazione».

La storia

L’enorme scultura, pronta per essere zincata, ormai da due anni e mezzo è parcheggiata nel laboratorio dell'artigiano che attende di essere pagato. Piga ha sempre ribadito che in corso d'opera la testa ha assunto misure differenti ma anche che a Salvatore Garau era stata data dal Comune carta bianca. E così il monumento è passato dai 3 metri e mezzo iniziali a sette. Testa “lievitata” così come i costi.

L’assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Erbì, ha sempre ribadito che negli uffici non esiste alcun atto che attesti che la mole dell’opera poteva aumentare. «Intanto però grazie alla Fondazione di Sardegna siamo riusciti ad ottenere il finanziamento - ha detto Erbì - Finalmente portiamo a casa l’opera». Ora non rimane che attendere la testa venga installata a pochi metri dalla coda che si trova invece in via Garibaldi, davanti al palazzo comunale.

