Installazioni natalizie 

Giganteschi biscotti pan di zenzero a forma di figure umane, un maschietto e una femminuccia, e in mezzo l’alberello di Natale, alto due metri, sono stati installati ad Arbus e sulla Costa Verde, valorizzand e illuminando otto zone del centro abitato e i villaggi turistici del litorale. È il progetto dei volontari del gruppo “Aspettando Halloween” per le feste di fine anno. La creatività delle loro mani ha fatto sì che i biscottini speziati, tipici del periodo natalizio, perfetti da appendere all’albero, diventassero giganti addobbi per zone particolari, come gli ingressi dell’abitato. Una sorpresa: nessuno, ad Arbus, sapeva dell’idea del gruppo.

«L’obiettivo – spiega Rebecca Loi – è creare un’atmosfera natalizia lungo le strade cittadine, condividendo la magia del Natale. Grazie a tutti coloro che ci sostengono e collaborano alle iniziative». (s. r.)

