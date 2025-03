Installazione artistica dedicata a tutte le donne 

A Serrenti per l’8 marzo, il Comune ha inaugurato un'opera simbolica all’ingresso del Municipio: «A tutte le donne e le ragazze - dice la vicesindaca Maura Boi - che ancora oggi subiscono discriminazioni in base al loro sesso. A tutte le donne che percepiscono un reddito inferiore rispetto a quello dei loro colleghi a parità di mansione. A tutte le madri che sono costrette a rinunciare al lavoro perché non adeguatamente supportate nella conciliazione vita-lavoro. E a tutte le donne che, nonostante queste ingiustizie, non si arrendono e lottano per i propri diritti». (e. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA