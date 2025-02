Installato il sistema d’allarme, domani riapre la mensa dei poveri 

Dopo una settimana di stop forzato per via dei ripetuti furti di viveri, riaprirà domani la mensa del viandante in via Montenegro, gestita dai vincenziani. Tutto merito dei tanti benefattori anonimi che hanno consentito di poter procedere con l’installazione di un sistema di allarme collegato direttamente con le forze dell’ordine. E anche il Comune darà un contributo.

«Abbiamo affrontato un periodo molto brutto», dice il presidente della mensa Marco Pilleri, «ma finalmente possiamo riaprire. L’elenco dei ringraziamenti sarebbe lunghissimo per cui ci limitiamo a ringraziare tutti i benefattori, chi più chi meno, che ci hanno aiutato a poter rendere i locali più sicuri e a poter accogliere gli ospiti». E sabato sarà una grande festa grazie anche alla generosità di Coldiretti che donerà frutta e verdura. «Un grazie» aggiunge Pilleri, «lo vogliamo dire al presidente della Coldiretti quartese Piero Sarritzu e a tutti i coltivatori. Sabato mattina prima del pranzo andremo a ritirare il carico».

I ladri erano entrati nei locali che ospitano la mensa in cinque volte in pochi giorni portando via i viveri destinati ai bisognosi ma anche le quote associative custodite nell’ufficio.

