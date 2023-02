Installati nuovi giochi nel parco Matteotti 

Prosegue il restyling del parco Matteotti. Il Comune è al lavoro per abbellire e rendere più funzionale il giardino al centro della città in via D’Annunzio.

Oltre alla realizzazione di una piccola area cani dalla parte dell’ingresso di via Brigata Sassari, sono stati sistemati anche due nuovi giochi per i bambini nel lato verso l’accesso su via D’Annunzio. Entrambi poggiano su un tappeto gommato come previsto dalla legge, per evitare che i bimbi cadendo si possano far male.

«Finalmente qualcosa si muove», dice una frequentatrice dell’area verde, Sara Marras, 49 anni, «adesso speriamo che rimettano in funzione la fontana. È un peccato vederla così. Sarebbe molto bello e scenografico se restasse accesa, abbellirebbe molto il parco».

La grande fontana proprio all’ingresso di via D’Annunzio è infatti fuori uso da tempo con grande rammarico dei frequentatori che spesso si sedevano lì davanti ad ammirare gli zampilli e i giochi d’acqua. I più giovani poi sistemavano i lucchetti nella ringhiera giurandosi amore eterno proprio come nel ponte Milvio di Roma.

Resta poi anche il problema dei giochi ancora presenti nel parco, completamente deturpati da scritte e disegni lasciati dai vandali che si riuniscono nel giardino soprattutto la sera. Molti infatti entrano anche quando i cancelli sono chiusi. Nuovi giochi sono stati sistemati anche negli altri parchi e giardini del centro e del litorale come ad esempio nel parco Parodi a Sant’Andrea. Alcuni sono anche idonei per essere utilizzati dai disabili.