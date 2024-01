Installati lungo via Is Pardinas cinque attraversamenti rialzati  

Dopo l’asfalto arriva la segnaletica. Hanno preso il via ieri i lavori per la sistemazione di cinque attraversamenti pedonali rialzati in via Is Pardinas, zona Bellavista, una delle strade più pericolose della campagna quartese, dove sono presenti una scuola e numerose lottizzazioni.

A seguito di alcuni sopralluoghi portati avanti dall’ufficio Traffico e viabilità della Polizia locale si è deciso di posizionarli all’incrocio con via Planargia, all’incrocio con via Serra Perdosa, in quello con via Gallura, davanti alle scuole nei pressi di via Barbagia e dalle parti di via Campidano davanti al supermercato.

I diversi punti sono stati individuati studiando il più grande afflusso di persone, come appunto davanti al market dove convergono non solo i residenti della zona ma anche tante persone di passaggio e davanti alle scuole dove è continuo il via vai di ragazzi e genitori. Qualche tempo fa era stato sistemato anche l’impianto di illuminazione, mentre resta invece il problema relativo ai marciapiedi richiesti più volte a gran voce soprattutto dagli abitanti della zona. Chi si sposta a piedi infatti è costretto a passare a bordo strada, in cunetta, tra le auto che sfrecciano ad alta velocità. Proprio via Is Pardinas è una delle strade dove si tende a spingere il piede sull’acceleratore superando i limiti.

In centro è stato invece completato il rifacimento della segnaletica anche in via Porcu nel secondo tratto dal Comune fino a via San Francesco.

