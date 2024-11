Installati i cartelli per tutelare i ciclisti 

Cartelli stradali per ricordare la distanza laterale di sicurezza minima (1,5 metri) tra auto e bici. Sono stati sistemati in questi giorni negli ingressi di Sestu, una nuova misura di sicurezza ed educazione stradale. L’idea nasce da una mozione con prima firmataria Anna Crisponi, consigliera di Progetto per Sestu, approvata all’unanimità in Consiglio comunale. La ispira l’associazione “Io Rispetto il Ciclista” di Maurizio Fondriest e Paola Giannotti, che propone di installare cartelli simili in tutta Italia. «Siamo felici che finalmente si dia seguito alla nostra mozione, sicurezza e sostenibilità sono per noi temi centrali», dice Crisponi. Per il vicesindaco e assessore Massimiliano Bullita «il Comune aderisce con piacere all’iniziativa», mentre la sindaca Paola Secci aggiunge: «Riteniamo importante l’utilizzo della bici, infatti abbiamo istituito un nuovo piano della mobilità con le zone 30, e stiamo lavorando per realizzare piste ciclabili».

