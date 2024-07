Installate nuove panche nel cimitero 

Buone notizie per quanti si recano in visita ai parenti defunti nel cimitero comunale di via Marconi. Lungo i corridoi del camposanto sono state sistemate delle panche per consentire alle persone di riposarsi.Le sedute sono tutte all’ombra e consentono di fare una sosta soprattutto in questo periodo di grande caldo. E neanche a dirlo, in tanti ne stanno approfittando.

«Hanno fatto davvero una cosa utile» dice Rosaria Cogoni in visita in cimitero, «almeno ci si può sedere al fresco anche per raccogliersi in preghiera davanti ai loculi. Sarebbe bello se ne mettessero anche altre e anche nella parte monumentale dove comunque va tanta gente anziana».

Le nuove sedute vanno ad aggiungersi alle panchine già presenti vicino all’ingresso principale da tempo punto di ritrovo di gruppi di anziani che fanno visita ai loro cari defunti e si fermano per riposare e fare due chiacchiere tra loro.

