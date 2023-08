Insorge l’Ogliastra all’asciutto 

Abbanoa inasprisce le restrizioni a Lanusei, a Bari Sardo il sindaco si è rivolto alla procura, a Loceri la situazione è «un disastro» con autobotti e filtri inutilizzabili. Il sindaco Gianfranco Lecca, segretario regionale del Psi, è su tutte le furie e invoca il benservito aa Abbanoa: «Se non è in grado di gestire la partita, si faccia da parte la Regione abbia il coraggio di indire un bando internazionale per trovare un gestore più efficiente. Il problema riguarda tutta l’Isola».

Lanusei col contagocce

La crisi idrica non è solo una questione di siccità, visto che le piogge hanno investito l’Ogliastra fino a giugno inoltrato. A Lanusei nella tarda mattinata di ieri è arrivata la comunicazione di Abbanoa che notificava ai cittadini ulteriori razionamenti: prima i rubinetti chiudevano alle 22, poi alle 20 e da ieri alle 18. La restrizione è stata attivata perché i quartieri nella parte alta del paese - Su Tauli come S’Arcu e Susu,dove abitazioni private, bar e negozi hanno problemi con l’acqua già da tempo . La vice sindaca Maria Tegas sa dove sta il problema maggiore: «Dobbiamo fare i conti con una rete colabrodo. Quali sono gli interventi importanti fatti da Abbanoa negli ultimi anni? Ci sarebbero da sistemare le reti, tante volte abbiamo sollecitato la riparazione di perdite, anche in ospedale, e altri interventi, eppure Abbanoa ha provveduto dopo mesi. Se anche l’acqua che riusciamo a tenere di scorta viene persa, si arriva a questa situazione. A parità di costo il servizio è molto deficitario. Con la nuova condotta, tutta una serie di problematiche si andrebbero a risolvere. Poi, capisco che ci sia un problema di carenza d’acqua, ma la prassi non può essere che le comunicazioni arrivino all’ultimo momento.

Loceri con le autobotti

Non se la passa certo meglio. Anzi, e anche lì le abitazioni in alto soffrono più degli altri. «Non solo abbiamo le autobotti - racconta il sindaco Gianfranco Lecca - ogni giorno i cittadini ci consegnano i filtri che dopo due giorni sono inutilizzabili. È vergognoso. E Abbanoa non dà risposte. Se non mettono mano alla condotta mai realizzata che ddovrebbe portare l’acqua a Lanusei e Loceri, il problema si presenterà sempre. Dal 2017 ad oggi i quattrini per la nuova condotta dove sono andati a finire? Perché Abbanoa non ha indetto un’altra gara d’appalto?

Bari Sardo va dal giudice

Ivan Mameli si è rivolto direttamente alla procura «La domanda è elevata e non si riesce ad avere la pressione necessa5ria per erogare l’acqua, per cui ho presentato l’esposto alla procura per interruzione di pubblico servizio. Noi abbiamo un finanziamento regionale per realizzare un nuovo serbatoio per garantire il riformnimento delle case delle nuove lottoizzazioni, ma ci vorranno anni e non possiamo aspettare, anche perché viviamo di turismo. A noi interessa che l’acqua arrivi ovunque in paese, come garantire questo spetta ad Abbanoa. Le utenze pagano le bollette a prezzo pieno, nonostante i disservizi. Il gestore deve garantire degli standard qualitativi di un certo livello».

