Insorge il rione di Fragata Nord 

Raccolta di firme per chiedere interventi urgenti nel quartiere di Fragata Nord, a Iglesias, una zona residenziale da anni in abbandono. Lunedì mattina i residenti hanno consegnato una lettera al sindaco, Mauro Usai, accompagnata dalle firme, chiedendo a gran voce interventi tempestivi nel quartiere.

I residenti

«Lunedì ho consegnato le firme e l’elenco dei firmatari al Comune per cercare di risolvere una situazione che va avanti da più di trent’anni – dichiara Maurizio Tamagnini, residente di Fragata Nord che da tempo si è fatto portavoce delle sollecitazioni del quartiere –. L’ultima novità è che dal Comune ci è stato detto che in via Giolitti erano previsti dei giardini privati, mai realizzati. In trent’anni non è mai stata cambiata la destinazione d’uso né per via Giolitti né per via Grimaldi». La lettera, inviata in questi giorni al primo cittadino, parla chiaro: «Come ben noto – si legge –, la giurisprudenza amministrativa definisce il servizio di illuminazione pubblica come un servizio pubblico locale a rilevanza economica che, per una fondamentale esigenza di sicurezza, deve essere reso in modo razionale e diffuso su tutto il territorio. Chiediamo, quindi, che venga predisposto con la massima urgenza un intervento risolutivo per l’installazione di impianti di illuminazione adeguati». La lettera non tratta solamente il problema dell’illuminazione, ma richiama l’attenzione anche sulle condizioni delle strade del quartiere: «Segnaliamo lo stato di degrado avanzato di via Grimaldi, via Giolitti e via Einaudi. In particolare, in via Giolitti e via Einaudi, già con l’arrivo delle prime piogge, si verifica l’allagamento del primo tratto di strada a un livello tale da renderlo inutilizzabile e non percorribile. Questo grave disagio permane per molti giorni, impedendo di fatto l’accesso ai residenti e la circolazione veicolare».

Le richieste

Alla luce di tutto ciò, i residenti chiedono una valutazione “con la massima urgenza” delle misure necessarie per l’installazione degli impianti di illuminazione e il ripristino del manto stradale. In caso contrario, si dicono pronti a ricorrere al Difensore civico regionale. Intanto i residenti sono riusciti a ottenere dal Comune un ulteriore incontro previsto per il 15 dicembre, nonostante dall’amministrazione assicurino di essere già al lavoro per affrontare la problematica: «L’ufficio sta lavorando per risolvere una problematica di trent’anni – spiega l’assessora all’Urbanistica e paesaggio, Giorgiana Cherchi –. Purtroppo la pratica è molto lunga, ma ho già fatto due passaggi in Consiglio per avviare tutta la risistemazione urbanistica. L’anno prossimo metteremo i fondi per realizzare le opere».

