Insigne torna al Pescara La Juve ripensa a Zirkzee  

Insigne torna al Pescara, dove aveva già giocato (2011-12) assieme a Verratti e Immobile sotto la guida di Zdenek Zeman. L’attaccante, svincolato, ha trovato l’accordo con il club abruzzese dopo l’esperienza col Toronto in Canada e oggi sarà in città per firmare il contratto.

La Cremonese ha acquistato dal Parma l’attaccante di origini bosniache Djuric, che in grigiorosso aveva già giocato nel 2012-13 e ha firmato fino al 2027. Douglas Luuiz rientra all’Aston Villa: interrotto il suo prestito dalla Juventus al Nottingham Forest, con la stessa formula è stato girato al suo ex club. Sempre i bianconeri sono a caccia di una punta e torna in ballo il nome di Zirkzee: l’olandese a Manchester giocava poco col tecnico Amorim e la sua situazione non è migliorata ora che in panchina c’è Fletcher. Tra le varie piste vagliate c’è anche quella di un rientro di Kolo Muani, oggi al Tottenham in prestito dal Psg. Il francese è stato sei mesi in prestito alla Juve tra gennaio e giugno 2025 lasciando un ottimo ricordo.

Napoli al lavoro per arrivare al prestito del brasiliano Santos, ala dello Sporting Club Portugal. Il terzo rinforzo della Roma in questo mercato potrebbe essere Ferreira Carrasco, di proprietà dell’Al Shabab: l’ala belga, di origini portoghesi, ha già dato il suo sì ma i giallorossi per ora sono disponibili solo a un prestito, formula che non piace al club saudita. L’Inter ha ufficializzato il difensore Jakirovic, un’operazione da 2,5 milioni più altrettanti milioni di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita in favore del club croato. Per il momento sva all’U23. Il centrocampista brasiliano Alex Amorim, classe 2005, ha raggiunto l’accordo con il Genoa fino al 2030 per 7 milioni dall’Alverca, club portoghese. Nonostante la stop, Romagnoli continua a chiedere alla Lazio di essere liberato per andare in Qatar all’Al-Sadd. Noslin si avvicina al Monaco, che lo vuole in prestito. Il Parma ha preso Nicolussi Caviglia dalla Fiorentina e il terzino sinistro Carboni dall’Empoli.

