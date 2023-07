«Insieme sfidiamo caldo e solitudine» 

Non solo l’abituale assistenza per cui è votata e sorta l’associazione, ma anche un punto di riferimento costante per i tanti anziani che in questo particolare periodo dell’anno patiscono la solitudine quanto il caldo.

L’assistenza

L’Auser di Iglesias diviene un vero e proprio punto di riferimento per oltre un centinaio di persone e si occupa (in particolar modo in queste settimane dove le alte temperature non lasciano tregua) di contattare quotidianamente chi più necessita di compagnia ed assistenza. «Sono tanti gli anziani che si rivolgono a noi per i più svariati motivi. - spiega il presidente Franco Locci - Dall’esigenza d’essere accompagnati nelle strutture sanitarie per una qualsiasi visita, alla richiesta di poter essere supportati per le compere di prima necessità. Con l’avvento dell’estate poi le richieste raddoppiano». In molti casi occorre il contatto, anche solo telefonico: «Perché una chiacchierata aiuta a battere la solitudine - racconta la vicepresidente Rosella Demartin - e soprattutto permette di sincerarsi che le persone stiano bene». Decine di telefonate quotidiane partono dai cellulari dei 35 volontari, chiamate rivolte agli anziani per accertare il loro stato di salute e sondare l’eventuale necessità di una qualsiasi richiesta di bisogno: «A volte pochi minuti di conversazione sono fondamentali per battere la solitudine e far ritrovare il sorriso. - continua Demartin - Cerchiamo di essere costantemente presenti e l’affetto e la cura che doniamo, ci vengono resi raddoppiati. A volte basta davvero poco per essere utili a qualcuno ».

In spiaggia

Fra i vari programmi dell’associazione per far passare alcune ore di serenità ai tanti assistiti, come ogni anno durante il periodo estivo si svolge “Un’estate al mare con gli anziani”, dove 50 persone per due volte alla settimana passano un’intera giornata in spiaggia: «La “giovane” più anziana ha 93 anni e a dirla tutta è la più attiva della combriccola. - racconta Locci - il più “giovane” invece di anni ne ha 75. Per tutti noi ogni volta è sempre una festa; ci piazziamo vicino al bagnasciuga per cercare il refrigerio e passiamo le ore a ridere e a star bene». Una famiglia “allargata” che per alcuni rappresenta una vera e propria ancora di salvezza: «Spesso alcuni anziani rinunciano a recarsi al mare con la propria famiglia per venire con noi - aggiunge sorridendo Demartin - è evidente che il divertimento è assicurato».

