«Insieme per non essere mai più sole» 

«Si dice che le amiche possano salvare una serata, una giornata e persino la vita», c’è scritto così nella sua autobiografia. Che poi è in pratica il racconto non solo della donna ma anche di mezzo secolo d’Italia, dal punto di vista della moda ma non solo. Perché Chiara Boni, fiorentina, 76 anni, è certo una stilista - e che stilista! - ma è anche tante altre cose. È una che fa squadra con le donne, intelligente, affascinante, ironica, alla mano e con la risposta pronta e rapida qualsiasi cosa le si chieda. Appassionata d’arte, ha lavorato in televisione con Giovanni Minoli e Gianni Boncompagni. È stata assessore alla Comunicazione della Regione Toscana.

L’eleganza è?

«Prima di tutto personalità, senza non si può essere eleganti. È saper scegliere capi adatti a noi stessi, perché non c’è un’eleganza per tutti e l’abito deve raccontare anche chi siamo. L’ideale sarebbe aggiungere anche un pizzico di originalità. Ricordo tantissimi anni fa Marella Agnelli, con un bellissimo tailleur Chanel, collant turchesi e scarpe di serpente».

E la bellezza?

«Anche in questo caso ritorniamo alla personalità, sono belle le donne che hanno qualcosa di speciale. Penso alle grandi attrici di un tempo, alcune avevano bocche grandi, altre piccole, nasi importanti o meno. Oggi invece sono tutte uguali. Impariamo ad accettarci, senza rincorrere falsi modelli come quello della magrezza eccessiva, che come ogni eccesso non va bene. Correggiamo e miglioriamo i difetti ricordandoci che ogni donna è unica».

Lei è una donna che fa squadra con le altre donne.

«Mi raccontano di donne che si fanno la guerra. A me non è mai capitato. Alla base penso ci sia l’invidia, una condizione di natura ed educazione. Ho sempre avuto collaboratrici con cui ho riso, scherzato e lavorato tanto».

Esiste la parità di genere?

«No, così come non esiste la parità di trattamento economico. In tanti contesti le donne continuano a dover faticare il doppio per dimostrare il loro valore. Soprattutto se sono anche belle. Sa cosa penso?»

Prego.

«Le donne fanno una paura incredibile».

Favorevole o contraria al linguaggio di genere?

«Indifferente, totalmente, non penso sia questo il problema. Anzi, alcuni termini al femminile sono anche buffi e sembrano una storpiatura. Ognuno si faccia chiamare come vuole».

Nel suo caso Cavaliere del Lavoro o Cavaliera?

«Va benissimo Cavaliere, grazie».

Cosa non può mancare nel nostro guardaroba?

«Dipende dalla donna, ma un tubino nero fa comodo a tutti e risolve mille situazione. Si può portare con un maglioncino, con lo scialle, con tacchi, ballerine e anche con gli anfibi».

A Cagliari presenta la sua autobiografia. Un breve bilancio…

«Sconfitte e successi. Una vita fatta di alti e bassi, che insegnano a lottare».

Qualche rimpianto?

«Per carattere non mi piace avere rimpianti. Se le cose sono successe penso dovessero andare così. Magari avrei potuto avere situazioni migliori, o forse no. Diciamo che sono una lottatrice».

Un sogno nel cassetto?

«A questa età niente di sconvolgente. Mi piacerebbe occuparmi della casa e dell’educazione alla geopolitica dei giovani».

È il mese di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Cosa possiamo fare?

«Tanta educazione, in famiglia e a scuola, partendo dai più piccoli. Bisogna insegnare che l’amore non è possesso, ma aiutarsi, comprendersi, rispettarsi».

E siccome ha ancora tanto altro da dire e raccontare, domani, alle 16.30, presenterà il suo libro “Io che nasco immaginaria”. L'appuntamento è a Cagliari, alla scuola di danza Assunta Pittaluga, in via Negri, pronta ad accogliere la sesta edizione dell'evento di moda e bellezza organizzato da Alessandra Margi. Si parte oggi, dalle 10.30 alle 20.30.

