«Insieme per liberare la nostra terra dalle servitù militari»  

Le bandiere che sventolano sul porticciolo di Marina piccola sono tante. In prima fila c’è quella di A Foras, l’associazione che ha organizzato la manifestazione contro l’occupazione militare in Sardegna, seguita dai Quattro Mori, da quella della Pace e poi da tante altre che richiamano associazioni e partiti politici: tutti uniti al grido di A foras sa Nato de sa Sardinia .

I manifestanti che ieri sera hanno sfilato in viale Poetto fino a piazza Bartolomeo, bloccando il traffico con le auto in coda fino alla rotatoria per l’ospedale Marino, erano circa un migliaio: «Manifestare è necessario perché la Sardegna è la regione più militarizzata dell’Europa, dobbiamo liberarla da questa schiavitù», affermano gli organizzatori. Ci sono persone di tutte le età: anziani, giovani e persino bambini con i loro cartelli colorati a dire “non vogliamo più guerre”. Insieme tanti striscioni e slogan: «Tagliamo le spese militari non i servizi sociali», oppure «un Paese libero non è mai Nato», per citarne alcuni.

«Nel mese di maggio ci siamo sentiti presi in giro: tre grandissime esercitazioni, due delle quali Nato, hanno bombardato i nostri territori dando gigantesche prove di forza e lasciandoci in cambio inquinamento e danni che, a oggi, ancora non possiamo stimare», afferma Elena Argiolas, portavoce di A Foras, «se guardiamo alla nostra quotidianità il succo non cambia: abbiamo ettari di territorio che non possiamo attraversare a causa di tutti i limiti invalicabili».

Diversi gli interventi che, per quasi due ore, hanno catturato anche l’attenzione dei passanti. «Abbiamo aderito sia perché siamo contrari all’invio di armi in Ucraina sia perché noi non vogliamo una Sardegna militarizzata, ci hanno dato un ruolo bellicista, ma quest’Isola, invece, per sua vocazione naturale, è una terra d’incontro e grazie alla sua posizione può favorire il dialogo con l’Europa, ma non attraverso le armi», aggiunge Paolo Pisu, portavoce della Tavola sarda della pace.

Presente anche un tavolo per la raccolta firme per promuovere il referendum “contro l’invio di armi in Ucraina”.