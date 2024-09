«Insieme fermiamo gli speculatori» 

«Siamo stati costretti ad avere le centrali elettriche a carbone perché arrivassimo a questa situazione con le rinnovabili, ci hanno messo il cappio al collo per scelte non nostre». Il giornalista dell’Unione Sarda Mauro Pili ieri ha fatto il punto sulla questione energetica, sul tentativo di speculazione in atto delle multinazionali e delle società che puntano a fare cassa con gli incentivi pubblici e i profitti per la vendita dell’energia ai danni del territorio sardo, del panorama, dei terreni vocati all’agricoltura e all’allevamento di qualità. Ospite del sindaco di Genoni Gianluca Serra, Pili ha dialogato con i presenti e il giornalista Fausto Orrù.

Non ha avuto timore di fare nomi e cognomi, Mauro Pili, e di spiegare una realtà che ha radici profonde. «I parametri di inquinamento sono stati costruiti ad arte perché la Sardegna diventasse una colonia energetica. Eppure, sarebbero sufficienti tre centrali a idrogeno per fare arrivare l’elettricità nelle case dei sardi. Per questo» ha aggiunto Pili, «la Sardegna deve fare una programmazione intelligente anche sulle risorse idriche».

Ma le soluzioni per bloccare questo assalto non mancano. Pili si riferisce alla legge Pratobello, simbolo ormai della compattezza del popolo sardo nel dire no alla speculazione: «C’è la possibilità», ha detto Pili, «di vietare tutto questo dal punto di vista urbanistico. Le aree vanno vietate urbanisticamente alla speculazione energetica».

Se ci basa sui vincoli risalenti a diversi anni fa, risulta che il territorio sardo non è compatibile per il 98% con questo tipo di speculazione. Pili è contrario anche ai parchi off shore in mare aperto: «Ci sarebbe un grave rischio per la navigabilità secondo gli esperti. Inoltre chi viene in Sardegna cerca il paradiso e rischierebbe invece di trovare un mare “industriale”: non tornerebbe più».

«Pensiamo alla nostra isola come alla nostra casa», ha aggiunto Pili, «se lasciassimo passare la speculazione eolica e fotovoltaica la deprezzeremo per sempre e rischieremo di lasciare ai nostri figli una zona industriale piuttosto che un paradiso. C’è troppo silenzio poi sulla moralità di quanto accade in Sardegna. Tutti quanti, amministratori, anche i giornalisti, dicano se hanno terreni, società, se hanno parenti o amici legati in qualche modo ai progetti di parchi eolici o fotovoltaici».

