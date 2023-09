«Il 41esimo anniversario dell'attentato di via Carini richiama l'intero Paese a uno sforzo corale nell'impegno di lotta alla mafia». Questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in ricordo della strage in cui morirono il 3 settembre 1982 il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, la moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente Domenico Russo.