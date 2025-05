Insieme a Pili e Pilia il sabato è un’altra cosa 

Come ogni sabato, per la terza stagione, ecco la puntata numero 36 di “Lo Facciamo Per Soldi”, lo show di Radiolina – in replica lunedì alle 22 su Videolina – condotto dall’attore e content creator Alessandro Pili e dal giornalista de L’Unione Sarda Enrico Pilia. In studio, l’influencer cagliaritana Viviana Martelli e il giornalista del Tg di Videolina Massimiliano Rais, che racconta diversi retroscena della recente elezione del Papa Leone XIV. Collegamenti con l’imprenditore Gabriele Cavicchi e con la cantante e performer Claudia Aru.