Insidie digitali, incontro allo Zonchello 

Il mondo digitale offre innumerevoli opportunità di connessione e crescita, ma al contempo nasconde molte insidie. Tra i rischi più gravi associati a internet si trovano fenomeni come il cyberbullismo, l’adescamento online, le challenge pericolose, la dipendenza da social media, l’esposizione a contenuti dannosi, la profilazione e le frodi, senza dimenticare il sexting e le sue derive. A questi si aggiungono anche pericoli più generali per la salute psico-fisica, che possono compromettere il benessere mentale e fisico, soprattutto in periodi di vulnerabilità.

Proprio per sensibilizzare la comunità su questi temi, il Centro di salute mentale dell’Asl 3, diretto da Antonella Denti (coadiuvata dalla psicologa Antonella Coi) ha organizzato un incontro che si terrà lunedì dalle 17 alle 19, nel Centro diurno delocalizzato dell’ospedale Zonchello (padiglione 1). Il tema si inserisce nel progetto Àgorai: sarà il corretto utilizzo degli strumenti di comunicazione, in particolare i social media, e vedrà la collaborazione della sezione per la sicurezza cibernetica della polizia postale di Nuoro. «Un dialogo aperto tra pazienti, familiari, operatori e cittadini per comprendere insieme come affrontare i rischi legati all’uso di internet», sottolinea Antonella Denti. (f. le.)

