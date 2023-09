Insidia Sassuolo  per l’Inter capolista  

Non solo Cagliari-Milan. Oggi sono in programma altre cinque partite valide per la sesta giornata del campionato di Serie A. Rifletti puntati, soprattutto, su San Siro dove la capolista Inter ospita il Sassuolo che cerca una nuova impresa dopo aver battuto la Juventus. Sfida indubbiamente insidiosa per i nerazzurri. Tra l’altro, il tecnico Simone Inzaghi potrebbe approfittarne per dar spazio a chi ha giocato meno. Sinora, l’Inter ha sempre vinto in casa: tre su tre. Fischio d’inizio alle 20.45.

Dagli altri campi

Alla stessa ora il via al San Paolo e all’Olimpico. Per il Napoli, e soprattutto per l’allenatore Garcia, diventa fondamentale la gara con l’Udinese. Ore frenetiche anche dal punto di vista giudiziario per il patron dei partenopei, De Laurentiis, indagato per falso in bilancio a Roma. Il fascicolo sulle plusvalenze ritenute fittizie per l’acquisto di Osimhen è stato trasmesso ai pm romani dalla Procura di Napoli: «Siamo molto sereni», dicono dalla società. La Lazio, dal canto suo, se la vedrà con il Torino. Anche per la formazione biancoceleste questo turno infrasettimanale può essere uno spartiacque importante dopo i continui alti e bassi, ultimo il pareggio interno col Monza. In continua crescita, invece, i granata di Juric che domenica hanno conquistato un prestigioso 1-1 con la Roma. Scenderà in campo alle 18.30 come il Cagliari, invece, l’Atalanta in casa del Verona. Un vero esame di maturità in trasferta per i bergamaschi che in casa sono una schiacciasassi ma fuori faticano, e non poco. Sempre alle 18.30 si gioca Empoli-Salernitana.

