Insidia Pisa per una Reggina in affanno 

È un sabato di Serie B che può regalare spunti interessanti. Il Frosinone, sempre più “cannibale” del campionato, cerca allo Stirpe il sesto successo consecutivo per consolidare un primo posto che al momento sembra irraggiungibile per le inseguitrici. La corazzata gialloazzurra riceve alle 14.00 il Cittadella, avversario da non sottovalutare. I veneti arrivano all’appuntamento contro la capolista da imbattuti nel nuovo anno e forti del 3-0 rifilato all’Ascoli.

Involuzione Reggina

Non è un momento positivo per la Reggina di Inzaghi che ha steccato le ultime uscite con Südtirol e Palermo. Gli amaranto sono scivolati al terzo posto dopo essere stati per un certo periodo i rivali del Frosinone. Al Granillo i calabresi si giocano una gara spartiacque per la volata promozione, contro un Pisa che sembra aver rallentato rispetto all’andata. Nella lotta promozione si è inserito prepotentemente il Südtirol che nell’ultimo turno ha vinto di misura proprio a Pisa. Gli altoatesini puntano il mirino alla Reggina ma c’è lo scoglio Como da superare. Ternana-Parma è uno scontro diretto tra due squadre che vogliono consolidare i playoff.

Nuovi esordi

Il Brescia è piombato a -1 dalla zona retrocessione. Via Colotet - per la seconda volta in stagione - al suo posto Possanzini, tecnico che conosce l’ambiente e chiamato da Cellino per risollevare la stagione. Al Rigamonti le rondinelle devono fare risultato con il Modena, reduce dalla discussa vittoria contro il Cagliari. Ad Ascoli Breda è subentrato a Bucchi in seguito al ko di Cittadella. Per i bianconeri, in caduta libera da inizio novembre, la sfida con il Perugia (alle 16.15) rappresenta uno scontro delicato in ottica salvezza. Impegno in Laguna per La Spal di Nainggolan che cerca il riscatto dopo il ko contro il Bari.