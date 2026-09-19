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Europei di volley.
20 settembre 2026 alle 00:07

Insidia Danimarca oggi per gli azzurri 

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La rimonta-sorpresa della Germania, che era sotto di due set con la Bulgaria di Chicco Blengini, unita alla più pronosticabile vittorie della Polonta sulla Lettonia - ha aperto il turno degli ottavi agli Europei e disegnato il primo quarto di finale, quello di martedì a Sofia. Il clou però arriva oggi e non soltanto perché sono quattro le partite in programma, ma soprattutto perché torna in campo l’Italia.

Ecco l’Italia

Dopo la spettacolare gara inaugurale di Napoli e le quattro vittorie a Modena nella Pool A, oggi è Torino ad accogliere gli azzurri, sperando di accompagnarli sino alla soglia delle semifinali, in programma a Milano. Alle 21.05, orario ormai consueto, su Rai Sky Sport e Dazn, la squadra di Fefè De Giorgi affronta un test tutt’altro che scontato con la Danimarca. La squadra dell’ex capitano Kristian Knudsen si è meritata gli ottavi battendo 3-0 Estonia e Olanda nella Pool C, ma ha anche strappato un set al Belgio e due alla Serbia. Ce n’è abbastanza per affrontarla con tutto il rispetto possibile.

Le parole

L’entusiasmo dell’ambiente è altissimo, come spiega il libero Gabriele Laurenzano: «Sì, ora iniziano le partite belle. In campo ci saranno squadre forti e si vedrà chi è abituato a questo tipo di pressione, chi si allena da tutta la vita per affrontare partite da dentro o fuori. Adesso pensiamo alla Danimarca, la studiamo e giocheremo la nostra miglior pallavolo per andare avanti»:

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