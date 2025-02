Inside Aut, il locale magico 

Guai a chiamarlo bar speciale. Non è un bar, e loro non sono speciali. Inside Aut è un circolo ricreativo dove, con una tesserina dal costo irrisorio, dieci euro l’anno, si può mangiare e bere in tutto relax. A servire ai tavoli, e a preparare l’apericena e non solo, sono otto ragazzi, con diversi gradi di autismo. Con altre modalità, con altra lentezza, portano magia, in quel localino di via Madrid 2, a Sassari. Le pareti color pastello aiutano: giallo per i frigoriferi, rosa per gli espositori. E raccontano di come tutto è possibile.

Inside out

“Inside Aut. Non siamo speciali, siamo noi”, c’è scritto sulla porta d’ingresso. Elisa e Gabriele oggi coprono il turno di mattina. Tavolini in legno, lampade colorate, il clima è caldo e avvolgente. «Il proprietario ce lo ha affittato a prezzo irrisorio, è stato il suo modo di collaborare – commenta Irene Pinna, mamma di Lorenzo e deus ex machina del circolo e di tutte le attività collegate alla fondazione – Avevo un lavoro di responsabilità, nel settore della pubblicità. A un certo punto ho deciso di andar via e di dedicare la mia buonuscita alla fondazione».

La fondazione Lorenzo Paolo Medas prende il nome di Lorenzo, suo figlio. La diagnosi è arrivata presto, come una mazzata. Poi si è rialzata, ora punta a coinvolgere genitori schiacciati da un peso troppo grosso, e fargli capire che i loro ragazzi sono un’opportunità. Il circolo Inside Aut è solo l’ultima nata, fra le attività della fondazione. «Un giorno il pedagogista che lavora con noi, il dottor Antonio Ruiu, ha visto questo locale abbassare la serranda. Ha buttato lì “qua potremmo fare una sede dove organizzare un’attività”. Non me lo sono fatta ripetere due volte. A giugno l’ho detto ai consiglieri della fondazione, a dicembre abbiamo aperto».

Al banco si alternano 8 ragazzi, tutti formati dall’associazione La Roccia, un locale di pizze gourmet, diventato un must in città. Segni particolari: i pizzaioli sono ragazzi neurodiversi, tutti formati e regolarizzati. Un giusto posto nel mondo, senza stimmate di nessun tipo. La Roccia e Inside Aut camminano sullo stesso binario.Per i prodotti, poi, si fa rete: «La Roccia ci permette di calmierare i prezzi. Tutta roba locale: le panadas ce le facciamo portare direttamente dal produttore di Oschiri, i vini dalla Famiglia Orro di Tramatza, insieme a creme artigianali, ottimi vini, e olia pistada , le olive pestate dei nostri nonni – dice Irene – Qualche giorno fa abbiamo fatto un’apericena, 24 persone. Un traguardo impensabile, fino a ieri. I ragazzi hanno fatto la spesa, hanno preparato il locale, impiattato, servito ai tavoli, maneggiato il denaro. Ma deve essere chiaro: lo scopo non è far felici i nostri ragazzi, lo scopo è creare opportunità, e contribuire a preparare per tutti il “dopo di noi”.

Progetto della Asl

La fondazione Lorenzo Piras Medas è diventata interlocutore ufficiale della Asl per un progetto ministeriale sulla disabilità, un riconoscimento importante per le attività svolte. «Questo ci permette di supportare tante famiglie, sono più di sessanta, e di inseguire il nostro sogno, quello di un progetto condiviso, che già dal momento della diagnosi si occupi dei genitori, un passaggio fondamentale. Tutto il resto arriverà. E nel frattempo loro danno qualcosa a noi: io quando entro qua, dopo una giornata di lavoro, mi riposo, sono felice. È un posto magico».

Ti viene voglia davvero di sederti e di rilassarti. E pazienza, se il tagliere dei salumi arriva un po’ più tardi.

