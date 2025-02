«Insicurezza e ansia, così le parole dure feriscono l’autostima» 

«Sa quante persone incontro che non credono in se stesse?».

Non dica che sono tante.

«Altroché, le convinzioni disfunzionali sono diffusissime. “Non valgo niente”, “non sono capace”, “sono un fallito”. Sono convinzioni che bloccano l’evoluzione di una persona».

Incontra più uomini o più donne che non credono in se stessi?

«Persone di ogni età, in maggioranza over 40. Nelle fasce d’età più giovani, i maschi. Dopo i 50 anni, le donne».

In pratica mezza Sardegna ha problemi di autostima: colpa di chi?

«Sa quelli che dicono “Ah! Ai miei tempi sì che si sapeva come educare i figli”? Ecco i risultati».

Sta dicendo che è colpa dei genitori?

«Anche della scuola, della società, di un modo di intendere l’educazione con la logica del bastone e della carota. Si veniva trattati con durezza pensando così di raddrizzare, o di spronare, i ragazzi e le ragazze. La famiglia ha fatto i danni maggiori».

Davide Curreli, cagliaritano classe 1987, coach professionista, è il maestro della prima scuola di educazione emotiva che nel primo anno di attività conta cinquanta allievi tra i 17 e i 55 anni, tutta gente decisa a spalancare la carne viva della propria persona per fare una manutenzione straordinaria. «Ogni storia di vita è un percorso fatto di scelte. Anche io ho fatto le mie, cercando di essere sempre fedele ai miei valori fondamentali. Oggi sono un docente, educatore e mental coach, ho una fidanzata e sogno una famiglia». Intanto ha fondato la scuola (sede a Cagliari) che, spiega, «insegna a riconoscere e a gestire le emozioni, a sviluppare l’intelligenza emotiva e le componenti come l’autocontrollo, la consapevolezza, l’empatia, la motivazione, le convinzioni».

Accennava ai metodi educativi del passato: cosa c’era di tanto sbagliato?

«Una comunicazione che definirei violenta: “stai zitto”, “non è come dici tu”, “non sei capace”. Si chiamano parole killer, espressioni che arrivano a segno e hanno conseguenze anche dal punto di vista fisiologico».

In che modo?

«Attivano determinati neurotrasmettitori producendo una reazione biochimica che provoca nel nostro corpo certi stati emotivi. E quando le parole killer sono state utilizzate da un genitore, da un insegnante, da un allenatore, finiscono per fare grossi danni».

Le convinzioni disfunzionali.

«Esatto. Le parole killer sono quelle che usiamo rivolgendoci agli altri, ma sono anche quelle che abbiamo nella nostra testa in forma di pensiero e di idea. Se hai pensieri del tipo “non valgo niente”, “faccio schifo”, “tanto non ce la farò mai”, hai convinzioni disfunzionali che non lavorano per raggiungere un obiettivo. Bisogna toglierle e sostituirle con le convinzioni funzionali».

Come?

«Si lavora per modificare i comportamenti, si fanno gli esercizi. Si fissa un obiettivo e questo va “smarterizzato”: dev’essere specifico, realistico, realizzabile. Si parte dalle piccole cose che ti permettono di fare un’esperienza legata alla nuova convinzione».

Faccia un esempio.

«Voglio essere una donna indipendente e assertiva. L’obiettivo di tante, soprattutto over 50. Le piccole cose, le tappe intermedie, sono per esempio: prendere la patente, non cercare il supporto telefonico di una certa persona più di una volta al giorno, prendere una casa in affitto e lasciare la casa dei genitori. Passi che, sommati, portano a realizzare l’obiettivo più grande».

Il mondo spinge le persone a essere sempre giovani e vincenti.

«Non bisogna cadere nella trappola. Essere vincenti non è rapportarsi a uno standard esterno, anche perché si finisce per paragonarsi agli altri».

Dunque qual è la formula magica?

«Trovare la propria essenza. Chi sono io? È questa la domanda alla quale bisogna rispondere. Le persone devono realizzare se stesse, riuscire a fare ciò che sono: siamo felici quando la nostra azione è in sintonia col nostro pensiero e con i nostri valori».

Al di là dell’età, chi sono gli alunni della scuola?

«Le persone che vogliono imparare a gestire e a comunicare in maniera efficace le proprie emozioni. Molti i genitori, gli adolescenti, gli insegnanti, i professionisti».

E gli allievi dei percorsi individuali?

«Le stesse categorie. Lavoro anche con diverse aziende di ogni settore, dalla ristorazione all’industria, al benessere».

Perché le aziende si rivolgono a un coach?

«Per lavorare su motivazione dei dipendenti, gestione dello stress e della rabbia, sviluppo della capacità di risolvere i problemi, comunicazione efficace con i clienti».

Non ha citato la generazione delle giovani donne…

«Le trentenni sono forti, indipendenti. Come le ventenni: libere, sognatrici, aperte al dialogo, senza barriere culturali. I coetanei maschi? Vale anche per loro, è solo che maturano dopo».

