Insetti, antistaminici per i casi più gravi 

Come comportarsi con le punture di insetto?

Sono di solito innocue. Causano prurito, rossore, gonfiore localizzato. Prevenire con repellenti per insetti, zanzariere, indumenti. Non grattare. Pulire con acqua e sapone o disinfettante. Applicare ghiaccio avvolto in un panno o creme cortisoniche per brevi periodi. Antistaminici per bocca nei casi gravi. Ape: rimuovere il pungiglione. Vespe e calabroni possono pungere più volte. Avvisare i soccorsi in caso di malessere, orticaria, angioedema, difficoltà a respirare, pressione bassa. Pazienti a rischio di allergie gravi (anafilassi): portare l’adrenalina autoiniettabile. Zecca: ispezionare corpo e vestiti dopo le gite e rimuoverla con la Tick Remover Card e disinfettare. Contattare il medico.