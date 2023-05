“Inseparabili”: da Cronenberg  alla serialità la strana storia di due gemelle 

Un’altra rilettura in chiave moderna di un cult: “Dead Ringers - Inseparabili” parte proprio da David Cronenberg, da quel thriller psicologico del 1988 con Jeremy Irons tratto dal romanzo “Twins” di Bari Wood e Jack Geasland. Ora siamo su Prime Video con la serie che racconta la storia delle gemelle Elliot e Beverly Mantle. A interpretarle, Rachel Weisz divisa tra la disinibita Elliot e la più fragile Beverly. La versione seriale scritta da Alice Birch si concentra sulla parte che riguarda manipolazioni genetiche, procedure mediche e pratiche ospedaliere (sui cui Cronenberg era passato lieve) senza mettere limiti allo splatter. Le gemelle sono due ginecologhe che hanno un progetto per rivoluzionare il modo in cui le donne partoriscono. Come? Un centro nascite all’avanguardia dove però i limiti della ricerca sulla fertilità sovrastano quelli dell’etica perché se il sogno di Beverly è quello di offrire a qualsiasi donna cure dignitose, a Elliott interessa soddisfare la sua curiosità scientifica. (gr. pi.)