Piazza Yenne.
09 febbraio 2026 alle 00:42

Inseguono il ladro ma lui gli spruzza contro lo spray al peperoncino 

Insieme agli amici ha inseguito un ragazzo che gli aveva appena rubato il telefono ma quando l’ha raggiunto si è beccato dello spray al peperoncino in faccia. È accaduto la notte tra sabato e domenica in piazza Yenne a un giovane che si trovava con un gruppetto di conoscenti nei pressi delle scalette di Santa Chiara.

Stando alla ricostruzione degli agenti della Squadra Volanti della Questura, intervenuti sul posto dopo la chiamata della vittima, il giovane derubato stava trascorrendo la serata con degli amici. Al gruppetto si sarebbe aggiunto un altro giovane (pare straniero) che dopo aver scambiato qualche chiacchiera, sarebbe andato via salutando tutti. A quel punto uno dei ragazzi avrebbe scoperto che gli era stato rubato il telefonino e tutti si sarebbero messi sulle tracce del ladro. Quest’ultimo, una volta sorpreso, avrebbe abbandonato il cellulare cercando di fuggire. Recuperato l’apparecchio, il gruppetto avrebbe continuato a inseguirlo per bloccarlo, riuscendo infine a raggiungerlo: a quel punto il ladro avrebbe spruzzato un po’ di spray al peperoncino nei confronti di uno degli inseguitori, riuscendo così a dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti che dopo aver constatato le condizioni di salute del giovane (sta bene) hanno iniziato le indagini.

