«Inseguite il vostro sogno» 

Anche a Roma, Claudio Ranieri lo ha ribadito: «Questo mio Cagliari può pure perdere, ma di certo non si arrende mai». Orgoglio e perseveranza, la voglia di combattere contro tutto e tutti, per provare a raggiungere il proprio obiettivo. La squadra guidata dal tecnico romano punta alla salvezza, ma tutti hanno una meta e nulla come lo sport può essere scuola di vita. Come hanno spiegato ieri Paulo Azzi e Gabriele Zappa agli studenti del Liceo cagliaritano “Euclide”. Una mattinata diversa, per i due esterni del Cagliari, che si sono sottoposti alle domande dei ragazzi, partendo proprio dal tema dell'incontro, “L'importanza dello sport”. Per entrambi la Serie A è stato un traguardo raggiunto passando per sfide e sacrifici.

Le sfide

«Quando sono arrivato dal Brasile avevo 19 anni», ha ricordato Azzi, «ero completamente spaesato. Ma ho reagito e la mattina dopo ero al campo pronto per la mia nuova sfida. I compagni di squadra mi hanno accolto, incoraggiato. Da quel giorno sono passati 10 anni: in Italia ho costruito la mia famiglia e sono felice di vivere qui». Anche Zappa ha ricordato: «Sono andato via di casa quando ero ancora molto giovane per inseguire il mio sogno, allontanandomi dalla famiglia, dagli amici. Non è stato facile, ma era una cosa che mi sentivo di fare. Seguite la vostra strada, anche se all'inizio magari sarà dura. Nel mio cammino ho trovato compagni, amici che mi hanno aiutato». Tante domande, i due rossoblù hanno evitato dribbling. Dal legame con la Sardegna («sono qui da quattro anni», ha ricordato Zappa, «ma devo ringraziare Aresti, Deiola e Mancosu, mi hanno fatto capire quanto questa terra sia speciale») alle emozioni che anche i calciatori professionisti vivono quando entrano in campo («è il mio primo anno in A dopo tanta gavetta», ha spiegato Azzi, «è emozionante vedere certi stadi. Ma vi assicuro che quello che mi colpisce di più è il nostro stadio con i nostri tifosi»).

Voglia di riscatto

Una lunga chiacchierata, l'attenzione e la curiosità di un pubblico speciale e, alla fine, foto e autografi di rito. La carica giusta prima di pensare alla sfida di lunedì col Sassuolo. «È stato emozionante», spiega Azzi, «mi sono ricordato di quando io ero un ragazzo come loro e sognavo di arrivare dove sono oggi. Ho cercato di trasmettere il pensiero che ce la puoi fare se ci credi, se lotti, se ti sacrifichi». Con un consiglio: «Avere persone che ti stanno vicine, che ti aiutano nei momenti difficili e che credono in te e con te. La cosa più importante è la costanza, la perseveranza. Perché i risultati a volte non arrivano subito, ma bisogna seminare ogni giorno per poi poter raccogliere». E questa filosofia sembra anche quella del Cagliari: «Contro la Lazio abbiamo lottato fino alla fine e con un uomo in meno contro una squadra che, pochi giorni prima, aveva giocato in Champions. E siamo usciti a testa alta perché credevamo nella rimonta, nonostante gli episodi contrari. Questa partita ci dà la consapevolezza che siamo una squadra che sa lottare fino alla fine». Uno spirito che il Cagliari dovrà avere anche contro il Sassuolo e Azzi è già proiettato alla gara con i neroverdi: «Sarà una partita importantissima, perché sappiamo quanto conti finire il girone d'andata con più punti possibile. Giochiamo in casa contro una squadra che ha pochi punti più di noi e dobbiamo affrontarla nel modo giusto»>.

