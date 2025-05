«Inseguite di notte nella città deserta» 

L’ultimo episodio è soltanto di qualche giorno fa. I residenti della zona attorno al mercato civico, sono stati svegliati nel cuore della notte da urla terrorizzate: dalla finestra hanno visto un ragazzo che correva su un monopattino inseguito da altri due armati di coltello.E poi c’è l’uomo incappucciato che insegue le donne, ma anche gruppi di ragazzini che spaventano i passanti. Girare per la città nelle ore notturne sta diventando un rischio, come raccontano tanti quartesi che si sono trovati in situazioni spiacevoli.

Le testimonianze

Come Marcella Manca 32 anni: «Abito vicinissimo al mio posto di lavoro» racconta, «sì e no dieci minuti a piedi. Il problema è che devo uscire di casa alle 4,30 e intorno a me c’è il deserto». Anche se «con una certa paura, fino a poco tempo fa andavo a piedi, passando per via Brigata Sassari, ma dopo che sono stata seguita da un uomo che mi chiedeva insistentemente dei soldi, sono rimasta terrorizzata e da allora mi accompagna tutti i giorni mio padre che purtroppo è costretto ad alzarsi così presto. I pericoli sono troppi». Stessi timori di Emy Galioto, 23 anni, quando esce dalla pizzeria dove lavora. «Anche io sono stata inseguita da un uomo incappucciato e non torno più da sola, perché ho rischiato tanto e non voglio rischiare ancora». Nelle strade, aggiunge, «ci sono lampioni a led che non fanno luce sufficiente e poi io devo passare in zone dove non c’è più nemmeno un’attività commerciale aperta e ti ritrovi ancora più isolata».

Risse e violenza

Tra i punti più a rischio ci sono i distributori automatici di cibo e bevande dove fino all’alba si radunano gruppi di giovanissimi.«Io evito sempre dopo una certa ora di uscire da sola», ammette Elisa Sarritzu 29 anni, «soprattutto nella zona di piazza IV Novembre dove c’è questo distributore automatico. Nei giorni scorsi ragazzini facevano scoppiare petardi e se li lanciavano tra loro. Ed è una zona molto isolata». Anche Michela Cabras, 22 anni, conferma: «Purtroppo girare la notte non è sicuro. Anche le fermate dei bus sono poco illuminate, almeno lì dovrebbero potenziare l’illuminazione. Mi faccio sempre accompagnare. Forse ci vorrebbero più ronde da parte delle forze dell’ordine, una presenza più assidua».

Il “punto viola”

In via Vittorio Emanuele da un anno e mezzo l’attività di Sara Paolucci è diventata Punto viola, ossia un negozio dove le donne che si sentono seguite e minacciate possono rifugiarsi. La notte però le porte sono chiuse. «Per via della privacy non posso rivelare molto» dice, «ma qui vengono persone che vogliono anche solo essere ascoltate. E non dimentichiamoci una cosa: se una sta parlando al telefono, dicono i dati, che ha meno possibilità di essere aggredita. Per questo c’è l’app viola che collegandosi offre la possibilità a chi si sente in pericolo, di stare al telefono, a ogni ora del giorno e della notte».

RIPRODUZIONE RISERVATA