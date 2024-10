Inseguita dall’ex con l’acido 

«Ti ammazzo, ti ammazzo. Questa volta te la faccio pagare»: Fabrizio Masala urla e con la sua auto punta dritto verso l’utilitaria della ex che corre disperata nei tornanti di Putzolu, tra Telti e Olbia. L’uomo è una furia e in macchina ha tre coltelli, una mazza la baseball, un flacone di acido, una bottiglia piena di alcol e un’altra con della benzina. Materiale che secondo i Carabinieri di Olbia era pronto per essere utilizzato contro la donna.

La folle corsa è finita davanti a una stazione di servizio, dove la vittima, una donna di 45 anni, e un suo parente trovano rifugio. Masala scappa e cerca di nascondersi. I Carabinieri lo arrestano dopo un breve tentativo di fuga e trovano nell’auto l’armamentario da brivido che viene sequestrato. L’uomo, 55 anni, olbiese, è accusato di stalking e detenzione di armi per i fatti avvenuti nel fine settimana a Olbia. Davanti al gip di Tempio, ieri mattina, ha raccontato: «I coltelli di servivano per andare a raccogliere funghi, gli altri oggetti li avevo con me per il mio lavoro in una carrozzeria».

La corsa folle

Stando agli atti delle indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Olbia, la vittima è stata aggredita a Telti, nella sua abitazione. Picchiata e minacciata di morte, si è salvata perché alcuni passanti hanno fatto in modo che Masala si allontanasse. Ma l’uomo, dicono le indagini, non ha desistito. Aveva riempito di fogli (a quanto pare lettere che la donna le aveva inviato) una finestra della casa della vittima e quando la ex è uscita di casa in lacrime e spaventata per dirigersi a Olbia (con una parente), ha iniziato a seguirla.

Secondo i Carabinieri ci sono stati diversi tentativi di speronamento e Masala avrebbe cercato più volte di travolgere l'auto sulla quale viaggiava la ex compagna. Una operazione fortunatamente non riuscita. E l’incubo è finito quando la vittima ha trovato rifugio in una stazione di servizio alle porte di Olbia. Pochi minuti dopo Masala è stato arrestato. Il pm non ha dubbi, acido e benzina erano in macchina per colpire la ex compagna.

«Non volevo farle male»

Masala, difeso dal penalista Marco Petitta, ieri mattina ha detto al gip: «Se avessi voluto farle del male lo avrei fatto quando eravamo a Telti». Il gip ha disposto i domiciliari con il controllo da remoto tramite braccialetto elettronico.

