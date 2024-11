«Inseguita da un uomo incappucciato» 

Cerca per la strada esclusivamente ragazze che camminano da sole, poi le insegue: due episodi in pochi giorni, è caccia a Capoterra a un uomo incappucciato che solleva nuovamente il problema della sicurezza nel territorio. Il primo caso si è verificato la scorsa settimana, a segnalarlo è stata una ragazza di vent’anni che – come ha riportato con un post sul gruppo di Facebook “Info Caputerra”, appena scesa dal pullman dell’Arst nel quartiere di Liori, era stata rincorsa sino a casa da un ragazzo alto, vestito di grigio scuro e incappucciato. Lunedì sera un altro episodio: a segnalare ai carabinieri della stazione locale un fatto analogo, la madre di una ragazza rincorsa sino a casa da un uomo incappucciato.

Le indagini

La parola d’ordine a Capoterra è niente allarmismi, ma i carabinieri della stazione di via Bologna, guidati dal luogotenente Leonardo Del Gaudio, stanno indagando sui due episodi. Il sindaco, Beniamino Garau predica prudenza: «Non vogliamo alimentare una psicosi collettiva – dice -, ma due episodi analoghi in una settimana ci obbligano a non abbassare la guardia e prestare a questa situazione la massima attenzione. Invitiamo chiunque si trovi nelle circostanze descritte dalle due ragazze di mettersi immediatamente in contatto con i carabinieri, oppure la polizia locale: nessuno deve avere paura di circolare per le nostre strade».

Sicurezza

Capoterra, dal punto di vista della videosorveglianza, è di sicuro uno dei Comuni più sicuri della Città metropolitana, grazie ai progetti portati avanti dall’amministrazione Garau, e in precedenza da quella targata Francesco Dessì. «Il nostro comando della polizia locale gestisce una imponente sala controllo collegata con tutti gli impianti di videosorveglianza presenti sul territorio comunale – spiega Garau -, un sistema sofisticato che ci permette di vigilare sulla sicurezza dei cittadini, e che in passato ha permesso alle forze dell’ordine di risalire ai responsabili di furti o atti vandalici. I nostri agenti controlleranno le immagini registrate dalle telecamere nelle due zone in cui si sarebbero svolti i fatti denunciati dalle due ragazze».