Inseguimento, donne seconde ai Mondiali 

Ballerup. Il quartetto azzurro femminile non delude nella prima giornata dei Mondiali di ciclismo su pista a Ballerup (Danimarca). Sui 4 km, Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini con il crono di 4’14”788 sono seconde soltanto alla Gran Bretagna (4’11”868) e precedono la Germania (4’16”823) e la Cina (4’24”807). Questo pomeriggio (dalle 18.30) torneranno in pista per affrontare le tedesche in semifinale.

Non ha avuto invece fortuna il giovane quartetto maschile schierato da Marco Villa, che dei medagliati olimpici di Tokyo e Parigi ha confermato soltanto il trentenne Francesco Lamon, affiancandogli Francesco Lamon (30 anni) Davide Boscaro (24 anni), Renato Favero (19) e Manlio Moro (22). L’Italia stava conquistando il terzo tempo ed era già rimasta in tre uomini quando Favero è caduto, interrompendo la gara. Inutile il tentativo di ripetere la prova, pochi minuti dopo il già grandissimo sforzo: 4’02”072 il tempo, l’ultimo tra gli undici team in gara, con Gran Bretagna (prima in 3’48”759) e Danimarca (seconda in 3’48”983) davanti a tutti.

Nel Team Sprint, ottavi Stefano Minuta, Mattia Predomo e Matteo Bianchi, settimi in qualificazione in 43”906 e poi eliminati dall’Australia.

