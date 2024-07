Inseguimento con lancio di machete in via San Donato 

Paura e machete in via San Donato. Il quotidiano disagio dei residenti nel centro storico, a sud di Corso Vittorio Emanuele, tra violenza, spaccio e risse, si è arricchito nei giorni scorsi di ulteriori episodi borderline. «Verso le tre di notte di giovedì - riferisce un abitante che chiede l’anonimato - hanno cominciato a rincorrersi urlando e uno di questi ha lanciato un machete contro quello che fuggiva». Il segno dell’arma sul pluviale di uno stabile vicino a via San Cristoforo è visibile insieme alle macchie di sangue che ricostruiscono i passi dei contendenti. La polizia di Stato riferisce di uno scontro tra extracomunitari e due italiani mentre il giorno successivo i protagonisti erano degli extracomunitari. «Anche qui- racconta un altro abitante- hanno tirato fuori dei coltelli. Ma questo è il meno, girano pure con le pistole». La continua contesa sarebbe legata al controllo del territorio e alla gestione dello smercio di stupefacenti, oltre all’ordinaria lotta per procurarsi una dose. «Il clima è insostenibile- dichiarano i residenti- Per giunta veniamo minacciati e ci dicono di tenere la bocca chiusa». E ormai nessuno denuncia più.

