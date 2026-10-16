Inseguimento ai Mondiali: oro di Milan, bronzo a Ganna 

Shanghai. Italia-Danimarca 2-1. Dopo l'oro sfuggito giovedì nella finale dell'inseguimento a squadre, gli azzurri si sono rifatti con gli interessi nella specialità individuale. Ai Mondiali di ciclismo su pista di Shanghai sono arrivati un oro e un bronzo, entrambi contro avversari danesi. Merito di Jonathan Milan e Filippo Ganna. I due giganti della Lidl-Trek hanno hanno agevolmente disposto di Frederik Madsen e Rasmus Pedersen, sopraffatti dall'esplosività del Toro di Buja e di Top Ganna, ai quali non sono riusciti a opporre che una debole resistenza. Milan ha chiuso la sua gara in 4'00"769, sufficiente per dominare Madsen, ma comunque superiore allo stratosferico 3'58"850 con il quale al mattino aveva limato di 303 millesimi il primato mondiale che già gli apparteneva da due anni. «Dire che sono molto contento é poco», ha commentato a caldo il campione di Tolmezzo. L'oro nell'inseguimento individuale «era un obiettivo della stagione, rientrare su pista in questa maniera. Non solo nell'inseguimento individuale, ma anche in quello a squadre, che per me é stato un ottimo risultato in vista di Los Angeles». Per lui è il secondo titolo iridato nella specialità dopo quello del 2024 e la decima medaglia iridata su pista. Ganna è tornato sul podio mondiale nell'inseguimento individuale col tempo di 4'02"275. Altri risultati azzurri: sesta Elisa Balsamo nell’Omnium, settimo Niccolò Galli nella corsa a punti e ottavo Matteo Bianchi nel km in 1’00″805.

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