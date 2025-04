«Inseguiamo modelli irrealistici»  

Qual è il nostro posto nel mondo? E cosa siamo disposti a sacrificare per seguire la nostra via? Ruota attorno a queste domande “Le voci di Via del Silenzio” (Solferino), il nuovo romanzo della giornalista e scrittrice Elvira Serra. Nuorese, Serra è firma del Corriere della Sera e fra le pagine del suo libro incontriamo Giulia Belgioioso, suor Maria Benedetta e Luca Martinelli, i protagonisti della storia che si muove nel tempo grazie al sapiente uso dei flashback. Serra riesce subito ad accostare empaticamente i personaggi al lettore: Giulia, giovane giornalista, affamata di vita; Luca, podcaster di successo dei nostri giorni con un’insospettabile fragilità; suor Maria Benedetta, badessa nell’abbazia benedettina di San Giulio sul lago d’Orta, un luogo che sembra fuori dal tempo. Un gioco a tre, alternando la prima e la terza persona, accompagnando il lettore sino al colpo di scena finale.

Com’è nato “Le voci di Via del Silenzio”?

«Tutto comincia con una trasferta che ho fatto per il Corriere alla fine del 2022, trascorrendo un’intera giornata da monaca di clausura sull’Isola di San Giulio – lì dove si svolge il romanzo – che offre un servizio di ospitalità per pellegrini. Non ho potuto interagire con le monache ma, a partire dalla sveglia con preghiera alle 04.20, ho seguito i loro ritmi, parlando con la badessa. Un luogo di silenzio in cui sono entrata in contatto con me stessa ed è scattata la scintilla per questa storia, avendo subito ben chiara la struttura narrativa del dialogo fra Luca, un giovane giornalista radiofonico e Giulia, l’inviata del giornale di cui leggiamo delle lettere».

In questo mondo logorato dal consumismo e dalla frenesia, come si spiega il richiamo, l’attrazione della vita monastica?

«Sicuramente gioca un ruolo cardine la vocazione, dinnanzi alla fede cadono tutte le barriere. Pensi, la mia editor, all’inizio faceva fatica a seguire i ragionamenti di suor Maria Benedetta, senza l’empatia necessaria per entrarvi in sintonia. Mai come oggi, la vita si è allungata ma si sono anche ampliate le possibilità di rinascere e reinventarsi, costruendo altri percorsi e per questo non mi ha sorpreso scoprire che fra le suore in convento vi fossero anche donne in carriera che avevano preso i voti».

Parlando di Luca e della sua carriera di successo, lei affronta il tema della fragilità e delle crisi di panico.

«Luca è un 23enne che sta investendo tutto nella sua carriera. Sembra avere un avvenire di successo ma è alla ricerca del significato della vita. Cerca le sue origini e scavando incontra una fragilità, un’ansia indefinita che rischiano di condizionarlo sensibilmente».

In questo tempo segnato anche dal precariato, quanto era importante strappare il sipario sulla realtà?

«Fondamentale. Su Instagram ci raccontiamo splendenti, al massimo della forma. Nessuno si mostra nei momenti bui o nei momenti di tristezza. Siamo chiamati a fare il massimo, ad essere sempre performanti e ciò incanala le nostre vite, costellate dalle scadenze e dai traguardi da raggiungere. Abbiamo tutto ma inseguiamo modelli che sono irrealistici perché sono falsi e pochi hanno la forza di affrontare la verità. Noi dobbiamo aver cura del nostro benessere».

Giulia racconta il giorno dell’attentato a Giovanni Paolo II…

«Il 13 maggio 1981 c’ero anche io in piazza San Pietro. Avevo 9 anni, eravamo in gita scolastica, avevamo fatto il battesimo del volo con l’Alisarda che oggi non c’è più. Tutto grazie ad una maestra lungimirante, Caterina Castagna, una donna che ha allevato generazioni di nuoresi. Avevamo anche fatto un giornalino di classe, lo mandammo all’arcivescovo nuorese, Ottorino Pietro Alberti, e lui ci rispose mandandoci delle caramelle. Ancora oggi, ricordo tutto di quel giorno».

