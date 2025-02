Inseguì l’ex con l’acido: a giudizio 

Stalking, minacce e detenzione di liquido infiammabile, coltelli e una mazza di legno: sono pesanti le contestazioni per Fabrizio Masala, 55 anni, di Olbia, arrestato nell’ottobre scorso per una presunta brutale aggressione all’ex compagna. Il pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal gip Alessandro Cossu il giudizio immediato. Stando alle indagini dei Carabinieri di Olbia, l’uomo ha aggredito la vittima a Telti, picchiandola e spaventandola, indossando guanti di lattice e impugnando un coltello. Masala, si legge nel capo di imputazione, dopo la prima aggressione insegue la ex in auto, sino alle porte di Olbia, tentando di buttarla fuori strada. Arrivato in un’area di servizio, l’uomo viene bloccato dai Carabinieri e arrestato. Successivamente, ai domiciliari, continua a minacciare la vittima e il gip ne ordina il trasferimento in carcere. La donna perseguitata sarà parte civile nel processo, rappresentata dall’avvocata Cristina Cherchi. (a. b.)

RIPRODUZIONE RISERVATA