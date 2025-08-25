Inseguendo la storia del Ducato 

Negli archivi spagnoli sono custoditi quattro secoli di storia del Ducato di Mandas. La scoperta è stata fatta dal sindaco del paese dell’alta Trexenta, Umberto Oppus, che per cinque giorni ha coperto la fascia tricolore con il camice da archivista per immergersi nei 120 faldoni dell’Archivo Histórico de la Nobleza di Toledo in Spagna dedicati al periodo di dominazione spagnola sull’Isola.

La singolare vacanza di Oppus («Un’estate di tuffi nel mare della storia sarda», parole sue) ha permesso di riportare in paese 700 pagine fotocopiate da studiare e analizzare per riscrivere parte della storia dell’antico feudo di Mandas, famoso per essere stato l’unico ducato spagnolo della Sardegna, concesso nel 1350 a Giovanni Carròz e rimasto in vita sino al 1843, che comprendeva la Curatoria di Siurgus, la Barbagia di Seulo, la Barbagia di Ollolai, la Baronia di Sicci e il Marchesato di Terranova, e aveva il suo centro amministrativo proprio nel paese di Mandas. I documenti sono una vera e propria miniera d’oro per approfondire o ricostruire la storia di un territorio dal passato glorioso. «Insieme agli archivisti di Toledo ho potuto immergermi nel passato dei 25 paesi del Ducato di Mandas - racconta Oppus -, oltre 100 le cartelle con 20.000 documenti sul nostro passato». Tantissime le curiosità: il registro degli allevamenti per scoprire quanti cavalli si allevavano nella Tanca di Giara a Serri; gli atti del Regidor Joseph Bisson y Ruby quando stava a Mandas; i detenuti a Gergei, Mamoiada e Seui; le vicende delle Barbagie di Ollolai e Seulo e la presenza di una dogana dei maiali a Esterzili.«Da Fonni a Ovodda, da Lodine a Sarule, passando per Gavoi, Mamoiada, Orani, Orgosolo e Olzai: è un continuo sgorgare di documenti e preziose notizie», conclude il sindaco-studioso che vorrebbe coinvolgere la Regione e gli altri Comuni interessati in un progetto di promozione del territorio attraverso lo studio delle carte recuperate in Spagna. «Merita valutazioni più approfondite la documentazione sulla gestione della Tanca della Giara a Serri, così come le testimonianze relative a una curiosa cena a Mamoiada per la festa dei santi Cosma e Damiano», conclude Oppus.

RIPRODUZIONE RISERVATA